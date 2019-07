Britské banky sú odolné a zvládnu aj brexit bez dohody

Pravdepodobnosť neriadeného odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody sa od začiatku roka 2019 zvýšila.

Londýn 11. júla (TASR) - Banky v Spojenom kráľovstve sú odolné a disponujú dostatočným kapitálom na to, aby zvládli aj najhorší možný scenár - brexit bez dohody a svetovú obchodnú vojnu. Uviedla to vo štvrtok centrálna Bank of England (BoE) vo svojom polročnom hodnotení finančných rizík.



Pravdepodobnosť neriadeného odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody sa od začiatku roka 2019 zvýšila. Ostrovné banky sú však dostatočne silné na to, aby pokračovali v poskytovaní úverov aj v prípade rôznych ekonomických a finančných šokov, uvádza sa v správe.



BoE, ktorá dvakrát ročne vyhodnocuje situáciu v bankách, ďalej uviedla, že väčšina hrozieb pre finančnú stabilitu, od narušenia prevádzky k cezhraničným finančným službám, v prípade brexitu bez dohody sa znížila. Upozornila však, že po tvrdom brexite očakáva výrazné výkyvy menových kurzov a zmeny cien aktív.



Okrem toho aj rastúce napätie v obchode ohrozuje rast globálnej ekonomiky. Bankový systém Spojeného kráľovstva však zostáva odolný voči týmto globálnym rizikám, dodala správa.



BoE vo svojom hodnotení potvrdila, že sa v budúcnosti viac sústredí aj na ďalšie riziká, ako sú nelikviditné investičné fondy, otrasy likvidity, kryptomeny a environmentálne hrozby.



Od predchádzajúcej správy o finančnej stabilite v roku 2018 bol termín brexitu odložený z 29. marca na 31. októbra.



Premiérka Theresa Mayová opakovane nedokázala získať podporu parlamentu pre svoj plán na zabezpečenie hladkého odchodu z EÚ a ohlásila rezignáciu. Obaja hlavní kandidáti, ktorí sa uchádzajú o jej post povedali, že Británia možno bude musieť odísť z bloku bez dohody.



Firmy pritom varovali, že takýto krok spôsobí rozsiahle ekonomické problémy. Samotná BoE už zaznamenala prudký pokles zahraničných investícií do komerčných nehnuteľností v krajine aj úverov pre spoločnosti na začiatku roka 2019.



Británia má so zvyškom sveta veľký deficit bežného účtu a guvernér BoE Mark Carney už predtým varoval, že krajina je závislá od „láskavosti cudzincov“, o ktorú môžu prísť pre napätie na trhu.