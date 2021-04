Britské firmy očakávajú dlhodobé problémy v obchode s EÚ

Londýn 3. apríla (TASR) - Väčšina britských firiem zaznamenala po brexite problémy v obchode s Európskou úniou a zhruba polovica očakáva, že táto situácia bude pretrvávať dlhší čas. Ukázal to v sobotu zverejnený prieskum inštitútu Survation uskutočnený pre spoločnosť EY a skupinu London First.



Obchodná dohoda medzi Londýnom a Bruselom, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roka, znamenala pre firmy na obidvoch stranách nové pravidlá a viac byrokracie. Podľa prieskumu inštitútu Survation zrealizovaného v priebehu februára, 75 % podnikov zaznamenalo komplikácie v obchode, a to napriek tomu, že 71 % firiem bolo presvedčených, že sa na nové opatrenia pripravili dostatočne. Takmer polovica (49 %) z oslovených podnikov v prieskume informovala, že čo sa týka obchodu s EÚ, počíta s dlhodobými problémami.



Po tom, čo firmy začali mať v januári v obchode nemalé ťažkosti, britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že ide o počiatočné problémy, ktoré sa časom vyriešia. Firmy si podľa neho musia iba na nový systém zvyknúť.



"Je evidentné, že tu nejde o počiatočné ťažkosti spôsobené nástupom nového systému," uviedol šéf London First John Dickie, ktorého citovala agentúra Reuters. Ako dodal, "ak chce britská vláda dotiahnuť svoj projekt Global Britain do úspešného konca, musí výrazne zvýšiť úsilie na vyriešenie obchodných vzťahov s Európskou úniou".



V prieskume uskutočnenom na vzorke 1040 podnikov celkovo 29 % firiem uviedlo, že ich nákladová základňa sa zvýšila, pričom polovica z týchto podnikov dodala, že náklady budú musieť presunúť na zákazníkov. Na druhej strane, 26 % podnikov informovalo, že majú viac znalostí, čo sa týka prístupu na nové trhy, a 24 % dodalo, že nové obchodné dohody vidia ako šancu na diverzifikáciu svojich aktivít.