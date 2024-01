Britské firmy očakávajú rast tržieb, ale sú opatrné pri invetíciách

Londýn 6. januára (TASR) - Firmy v Spojenom kráľovstve sú o niečo optimistickejšie, pokiaľ ide o rast tržieb v tomto roku po ich prevažnej stagnácii v minulom roku 2023. Ale sú aj naďalej opatrné pri zvyšovaní investícií. Ukázal to najnovší prieskum, ktorý Britská obchodná komora (BCC) zverejnila koncom tohto týždňa. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Komora uviedla, že 56 % respondentov očakáva rast obratu v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov v porovnaní s 53 % v predchádzajúcom prieskume pred tromi mesiacmi.



Len 24 % firiem, ktoré sa zúčastnili na prieskume, však zvažuje zvýšenie investícií, pričom 57 % to neplánuje a 19 % uviedlo, že ich zníži.



Britský minister financií Jeremy Hunt predstavil vlani v novembri stimuly pre podnikateľské investície ako súčasť svojej snahy ukázať voličom, ktorí pôjdu tento rok k volebným urnám, že dokáže urýchliť rast ekonomiky.



"Hoci je pravdepodobné, že Spojené kráľovstvo sa vyhne technickej recesii, výsledky prieskumu priniesli ďalšie dôkazy o veľmi slabom raste, pretože väčšina malých a stredných podnikov naďalej nehlási žiadne zlepšenie v oblasti predaja, peňažných tokov alebo investícií," uviedol vedúci výskumu BCC David Bharier.



Prieskum BCC odhalil tiež prvýkrát od začiatku roka 2023 nárast podielu spoločností, ktoré očakávajú zvýšenie cien. Príslušný ukazovateľ vo 4. štvrťroku stúpol na 47 % zo 41 % v 3. štvrťroku.



Centrálna banka Bank of England minulý mesiac uviedla, že jej úrokové sadzby zostanú vysoké "dlhšiu dobu", aby ekonomiku zbavila inflačných tlakov.