Britské firmy plánujú najvyššie zvyšovanie miezd za desaťročie

Londýn 13. februára (TASR) - Britské firmy plánujú tento rok najvýraznejšie zvyšovanie miezd za viac než desaťročie, očakávaný zhruba 5-percentný rast platov však bude aj naďalej výrazne zaostávať za očakávanou infláciou. Poukázal na to v pondelok zverejnený prieskum personálnej agentúry CIPD (Chartered Institute of Personnel Development). Informovala o tom agentúra Reuters.



Prieskum uskutočnila agentúra CIPD na vzorke 2012 respondentov v období od 3. do 25. januára, pričom približne 55 % z celkového počtu oslovených firiem uviedlo, že plánuje tento rok zvýšiť mzdy, keďže na súčasnom napätom trhu práce majú problém získať či udržať si zamestnancov. Uvádzaný odhad na úrovni 5 % je najvyšší od začiatku realizovania prieskumov zo strany CIPD v roku 2012.



Viac než polovica respondentov uviedla, že má problém so zaplnením voľných miest a takmer každý tretí očakáva podobný vývoj v najbližších šiestich mesiacoch. Prieskum okrem toho ukázal, že firmy sú v súčasnosti ochotnejšie prijímať ľudí vracajúcich sa na trh práce vrátane starších či ľudí so zdravotnými problémami.



Guvernér britskej centrálnej banky Andrew Bailey minulý týždeň vyjadril obavy v súvislosti so zvyšovaním platov, aj keď miera inflácie sa v poslednom období zmiernila. Medziročná miera inflácie dosiahla v decembri 10,5 % po novembrovej úrovni 10,7 % a októbrovej 11,1 %, čo bola najvyššia inflácia za 41 rokov. Bailey však upozornil, že inflačné tlaky predstavujú problém aj naďalej, napriek tomu, že Bank of England začiatkom februára zvýšila úrokové sadzby na najvyššiu úroveň od roku 2008.