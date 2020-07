Britské firmy pokračovali v obmedzovaní náboru pracovníkov

Londýn 8. júla (TASR) – Britské firmy aj v júni pokračovali v zmrazení alebo obmedzovaní náboru nových zamestnancov v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ukázal to v stredu prieskum spoločnosti IHS Markit.



Z jeho výsledkov vyplýva, že prijímanie zamestnancov do trvalého aj dočasného pracovného pomeru v júni opäť kleslo. Síce menej ako v apríli a máji, keď bola pandémia v Spojenom kráľovstve najhoršia, no aj napriek tomu zostalo tempo tohto poklesu aj v júni dosť strmé.



Separátna správa spoločnosti KPMG zase odhalila, že dostupnosť voľnej pracovnej sily na britskom trhu práce rástla v júni najrýchlejšie od roku 2009 v dôsledku zvýšeného prepúšťania.



A zároveň nástupná mzda pre stálych aj krátkodobých zamestnancov pokračovala aj v júni v poklese, pretože dopyt po pracovnej sile zostal slabý a ponuka sa ďalej zvyšovala.



Podpredseda Predstavenstva KPMG James Stewart v tejto súvislosti uviedol, že atmosféra neistoty spojená s ochorením COVID-19 bude pretrvávať a opätovné vybudovanie dôvery v britský trh práce si vyžiada nejaký čas.