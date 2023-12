Britské krčmy zasiahli rastúce náklady aj meniaci sa vkus

Londýn 23. decembra (TASR) - Slúžili rímskym vojakom, rytierom aj básnikom. Po stáročia boli miestom stretávania sa ľudí a centrom komunít, teraz však mnohé z typických britských krčiem, tzv. pubov, prijímajú "posledné objednávky". Ničí ich prudký rast nákladov aj zmena životného štýlu, keďže mnohí ľudia prechádzajú na zdravší život bez alkoholu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa údajov združenia British Beer and Pub Association (BBPA), počet krčiem v Spojenom kráľovstve klesol zo 60.800 v roku 2000 na 45.800 v roku 2022. A tento trend pokračuje aj v aktuálnom roku v dôsledku vysokej inflácie, vysokých účtov za energie aj spotrebných daní z alkoholu, zatiaľ čo tržby slabnú.



Spoločnosť Altus Group, ktorá v rámci analýz komerčných nehnuteľností monitoruje aj zatváranie krčiem, uviedla, že v roku 2022 bolo v Anglicku a Walese zatvorených 386 krčiem. Takmer rovnaký počet (383) bolo zbúraných alebo prestavaných na iné využitie len za prvých šesť mesiacov tohto roka.



BBPA predpokladá, že rok 2024 bude "rozhodujúci" pre toto odvetvie, ktoré podporuje približne 936.000 pracovných miest.



"Ľudia pijú menej, pretože existuje veľa iných spôsobov, ako tráviť voľný čas a míňať peniaze," povedal Paul Jennings, historik, ktorý toho veľa napísal o britských krčmách. Pripomenul tiež, že mnohí si pitie kupujú v supermarketoch a konzumujú doma. Vyjde ich to lacnejšie ako v krčme.



Medzi ďalšie faktory, ktoré prispievajú k zatváraniu pubov, patria zákaz fajčenia v uzavretých priestoroch, vysoké spotrebné dane z piva a zľavy na alkohol v supermarketoch.



História pubov na Britských ostrovoch pritom siaha až do rímskej éry, keď boli na uhasenie smädu vojakov a cestovateľov zriadené taberny.



Napriek zatváraniu sú typické krčmy a britská krčmová kultúra stále lákadlom pre turistov.



"Puby sa budú možno musieť prispôsobiť meniacemu sa svetu okolo nich, ale v spoločnosti bude vždy miesto pre klasickú britskú krčmu," povedal John Warland, riaditeľ Liquid History Tours, ktorá ponúka špecializované prehliadky londýnskych pubov. "Čo by bol Londýn bez nich?," pýta sa.



Aj v minulosti sa krčmy museli prispôsobovať meniacemu sa vkusu aj meniacej sa klientele, od Rimanov pijúcich víno až po Vikingov popíjajúcich medovinu a miestnych obyvateľov, ktorí uprednostňujú pivo. Mnohé krčmy však vlastnia realitné spoločnosti, ktoré ich radi predajú, ak môžu zarobiť viac peňazí postavením supermarketu alebo bytového domu. Napriek tomu obdivovatelia pubov aj členovia lokálnych komunít veria, že nikdy úplne nezaniknú, pretože sú súčasťou britskej identity. Len ich bude menej.