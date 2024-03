Britské letiská očakávajú 2 milióny cestujúcich do zahraničia

Londýn 31. marca (TASR) - Britské letiská odhadujú, že cez veľkonočné sviatky poletia do zahraničia zhruba dva milióny dovolenkárov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Turecko, Dubaj a Kanárske ostrovy patria medzi najobľúbenejšie destinácie počas vlhkého a veterného počasia, ktoré meteorológovia predpovedali na sviatky pre Spojené kráľovstvo. Záujem však bol aj o letenky do Dublinu.



Podľa spoločnosti Abta z oblasti cestovného ruchu letiská hlásili pred Veľkou nocou "silné čísla", pričom 175.000 cestujúcich malo prejsť cez londýnske letisko Stansted a 105.000 ľudí cez Luton medzi piatkom a pondelkom.



Ďalších 160.000 pasažierov očakávajú na letisku v Manchestri, 79.000 ľudí plánovalo letieť z Birminghamu a 89.000 z Edinburgu.



Kráľovský automobilový klub (RAC) zase vo štvrtok (28. 3.) predpovedal, že počas sviatkov sa uskutoční vyše 14 miliónov jázd.



RAC a spoločnosť na analýzu dopravy Inrix si objednala prieskum, ktorý naznačil, že len v piatok (29. 3.) vyrazí na cesty 2,6 milióna áut, pričom dve obľúbené trasy dovolenkárov smerom na juh budú pravdepodobne preťažené.



Na sobotu (30. 3.) a v nedeľu predpovedali dopravní experti na každý z týchto dvoch sviatočných dní 2,3 milióna jázd a po 2 milióny vo štvrtok a na Veľkonočný pondelok (1. 4.).



Ďalších 3,3 milióna jázd by mali počas sviatkov uskutočniť vodiči, ktorí nie sú presne rozhodnutí, v ktorý deň budú cestovať. To vedie k celkovému počtu približne 14,5 milióna jázd medzi štvrtkom a Veľkonočným pondelkom.



Turistická rada VisitEngland predpovedala, že približne 11 miliónov ľudí v Spojenom kráľovstve plánuje počas Veľkej noci výlet, čo prinesie ekonomike odhadom 3,2 miliardy libier (3,74 miliardy eur).



(1 EUR = 0,8551 GBP)