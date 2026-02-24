< sekcia Ekonomika
Britské letiská v minulom roku vybavili rekordný počet pasažierov
Cieľovou destináciou pasažierov cestujúcich z Británie v minulom roku bol najčastejšie Dublin, Alicante, Dubaj, Malaga a Palma de Mallorca.
Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - Letiská vo Veľkej Británii vlani vybavili rekordných 302 miliónov cestujúcich. Išlo o rast o 2,4 % oproti 295 miliónom cestujúcich v roku 2024. Podľa britského Úradu pre civilné letectvo (CAA), ktorý údaje o počte cestujúcich zverejnil v utorok, sa zdá, že rast „bude pokračovať“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cieľovou destináciou pasažierov cestujúcich z Británie v minulom roku bol najčastejšie Dublin, Alicante, Dubaj, Malaga a Palma de Mallorca. Počet cestujúcich sa od roku 1989 strojnásobil vďaka konjunktúre nízkonákladových leteckých spoločností. Presnosť letov sa v roku 2025 zlepšila, pričom 73 % odletov bolo načas. Bolo to o šesť percentuálnych bodov viac ako v roku 2024, ale presnosť odletov stále nedosiahla úroveň z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu.
„Lietanie nebolo nikdy populárnejšie a rok 2025 bol rekordným rokom,“ uviedla riaditeľka oddelenia CAA pre spotrebiteľov Selina Chadhaová. „Rekordný rok v počte cestujúcich zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia kapacity letísk," povedal námestník britského ministra dopravy Keir Mather. „Expanzia otvorí viac možností pre cestujúcich, mohla by vytvoriť tisíce vysokokvalifikovaných pracovných miest a posilniť našu globálnu prepojenosť," dodal.
Začiatkom tohto mesiaca londýnske letisko Heathrow varovalo, že tento rok mu pre nedostatočnú kapacitu hrozí strata pozície najrušnejšieho letiska v Európe. Minulý rok letisko vybavilo približne 84,5 milióna pasažierov, čo bol oproti roku 2024 rast o 0,7 %. Cez letisko v Istanbule, ktoré je druhé najrušnejšie európske letisko, vlani prešlo 84,4 milióna cestujúcich. Bol to rast o 5,5 %. Počet pasažierov na parížskom letisku Charles de Gaulle v minulom roku stúpol 2,5 % na 72 miliónov. Podľa generálneho riaditeľa letiska Heathrow to ukazuje, prečo jeho firma naliehavo potrebuje tretiu dráhu.
Cieľovou destináciou pasažierov cestujúcich z Británie v minulom roku bol najčastejšie Dublin, Alicante, Dubaj, Malaga a Palma de Mallorca. Počet cestujúcich sa od roku 1989 strojnásobil vďaka konjunktúre nízkonákladových leteckých spoločností. Presnosť letov sa v roku 2025 zlepšila, pričom 73 % odletov bolo načas. Bolo to o šesť percentuálnych bodov viac ako v roku 2024, ale presnosť odletov stále nedosiahla úroveň z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu.
„Lietanie nebolo nikdy populárnejšie a rok 2025 bol rekordným rokom,“ uviedla riaditeľka oddelenia CAA pre spotrebiteľov Selina Chadhaová. „Rekordný rok v počte cestujúcich zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia kapacity letísk," povedal námestník britského ministra dopravy Keir Mather. „Expanzia otvorí viac možností pre cestujúcich, mohla by vytvoriť tisíce vysokokvalifikovaných pracovných miest a posilniť našu globálnu prepojenosť," dodal.
Začiatkom tohto mesiaca londýnske letisko Heathrow varovalo, že tento rok mu pre nedostatočnú kapacitu hrozí strata pozície najrušnejšieho letiska v Európe. Minulý rok letisko vybavilo približne 84,5 milióna pasažierov, čo bol oproti roku 2024 rast o 0,7 %. Cez letisko v Istanbule, ktoré je druhé najrušnejšie európske letisko, vlani prešlo 84,4 milióna cestujúcich. Bol to rast o 5,5 %. Počet pasažierov na parížskom letisku Charles de Gaulle v minulom roku stúpol 2,5 % na 72 miliónov. Podľa generálneho riaditeľa letiska Heathrow to ukazuje, prečo jeho firma naliehavo potrebuje tretiu dráhu.