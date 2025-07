Britské libry dostanú nový dizajn

Londýn 6. júla (TASR) - Bank of England pripravuje po vyše polstoročí zásadnú zmenu dizajnu librových bankoviek. K témam, ktoré by mali byť na nich zobrazené, sa môže vyjadriť aj verejnosť. TASR o tom píše podľa webu BBC.



Kráľovná Alžbeta II. sa objavila na lícnej strane bankoviek v roku 1960, od 5. júna 2024 ju v obehu v pôvodnom dizajne nahrádzajú bankovky s kráľom Karolom III. Na rubovej (zadnej) strane súčasných bankoviek sú portréty Winstona Churchilla, Jane Austenovej, J.M.W. Turnera a Alana Turinga.



„Bankovky sú viac než len dôležitý platobný prostriedok. Slúžia ako symbolické znázornenie našej kolektívnej národnej identity a príležitosť osláviť Spojené kráľovstvo,“ povedala riaditeľka pre bankovky a hlavná pokladníčka Bank of England Victoria Clelandová. Na súčasných bankovkách sa nachádza jej podpis.



„Naozaj ma zaujíma, aké témy by verejnosť rada videla zastúpené (na bankovkách),“ dodala. Pokračovanie s historickými postavami nevylučuje, ale je „otvorená“ diskusii, aká téma by na bankovkách mala byť. Malo by to byť niečo trvalé a nie rozdeľujúce, povedala.



Na miesto historických postáv sa môžu posunúť námety z prírody, románov alebo piesní. V čase virálneho šírenia vtipov na sociálnych sieťach však môžu niektoré vyvolať veľkú polemiku.



Bankovky vydávané v Škótsku a Severnom Írsku už obsahujú obrázky pamiatok a zvierat, ako sú vydry. Eurobankovky sa zase vyznačujú architektonickými štýlmi.



Svoj názor možno vyjadriť prostredníctvom online formulára na webovej stránke banky alebo poštou do konca júla. Konečné rozhodnutie o ich podobe je na guvernérovi banky.



V obehu je viac ako 4,7 miliardy bankoviek a ich celková hodnota je približne 86 miliárd libier. Hoci používanie hotovosti s vývojom platobných technológií kleslo na 12 percent transakcií, banka je stále odhodlaná poskytovať hotovosť tým, ktorí ju chcú používať.