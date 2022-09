Britské maloobchodné tržby klesli v auguste viac, než sa čakalo

Londýn 16. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v auguste klesli výrazne prudšie, než sa očakávalo. Spotrebitelia totiž z dôvodu vysokej inflácie šetria. To podporilo obavy z recesie.



Maloobchodné tržby v auguste padli o 1,6 % po náraste o 0,4 % v júli, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so znížením len o 0,5 %.



Maloobchodné tržby bez započítania motorových palív klesli takisto o 1,6 %, pričom ekonómovia očakávali -0,7 %.



Tržby predajcov nepotravinových tovarov sa znížili o 1,9 % a predajcov potravín o 0,8 %. Tržby čerpacích staníc klesli o 1,7 %.



V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v auguste znížili už piaty mesiac po sebe, keď padli o 5,4 %. Ekonómovia počítali so zhoršením o 4,2 % po -3,2 % v júli.



Maloobchodné tržby bez započítania motorových palív medziročne klesli o 5 %, pričom ekonómovia prognózovali -3,4 %.