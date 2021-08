Britské maloobchodné tržby pokračovali v júli v miernejšom raste

Londýn 10. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii pokračovali minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Informovali o tom v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC) a spoločnosť KPMG.



Ako uviedli, maloobchodné tržby sa v júli v porovnaní s rovnakým mesiacom roka 2020 zvýšili o 6,4 %. V júni rast dosiahol 10 %. Porovnateľné tržby vzrástli podľa BRC a KPMG o 4,7 %.



Predchádzajúce protipandemické opatrenia sa síce v Británii výrazne zmiernili, nepriniesli však očakávaný výrazný návrat zákazníkov do kamenných obchodov, uviedla šéfka BRC Helen Dickinsonová. Čiastočne sa na slabšom než očakávanom návrate zákazníkov podpísalo aj nepriaznivé počasie.



Podľa Paula Martina z KPMG je za slabším rastom maloobchodných tržieb aj otvorenie podnikov v oblasti zábavy a cestovného ruchu. To viedlo k presunutiu časti výdavkov spotrebiteľov do týchto oblastí. Navyše, Martin očakáva, že aj v ďalších mesiacoch sa tempo rastu maloobchodného sektora bude spomaľovať, keďže obchod bude čeliť výzvam na viacerých frontoch.