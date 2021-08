Britské maloobchodné tržby rástli najrýchlejšie takmer za sedem rokov

Londýn 24. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii rástli v auguste najrýchlejším tempom takmer za sedem rokov. Uviedla to v utorok Konfederácia britského priemyslu (CBI), ktorá však zároveň dodala, že nasledujúci mesiac by sa tempo rastu malo spomaliť.



Index CBI poukazujúci na vývoj maloobchodného predaja dosiahol v auguste 60 bodov, zatiaľ čo v júli predstavoval 23 bodov. Najnovší údaj tak predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od decembra 2014, dodala CBI.



Údaj zverejnený CBI vysoko prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom indexu, a to na 20 bodov.



V septembri by sa však tempo rastu tržieb malo spomaliť, dodala konfederácia. Podľa predbežných odhadov CBI by index mal na budúci mesiac dosiahnuť 39 bodov.