< sekcia Ekonomika
Britské maloobchodné tržby v decembri vzrástli
V novembri sa britský maloobchod oproti predošlému mesiacu o 0,1 % oslabil.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 23. januára (TASR) - Tržby maloobchodu vo Veľkej Británii v decembri medzimesačne stúpli o 0,4 %, čiže prekonali očakávania analytikov. V novembri sa britský maloobchod oproti predošlému mesiacu o 0,1 % oslabil. Nahor celkové tržby posunul rast online predaja. Nákupy cez internet oproti novembru vzrástli o 1,8 %, pričom silný dopyt počas predvianočných nákupov hlásili predajcovia klenotov. Mierne stúpli aj tržby supermarketov a predajcov pohonných látok. Klesol však predaj obchodných domov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka sa britské maloobchodné tržby zvýšili o 2,5 % po novembrovom medziročnom raste o 1,8 %. Bolo to najrýchlejšie tempo ich rastu od apríla 2025. Zároveň decembrové tržby prekonali očakávanie trhu, že sa medziročne zväčšia o 1 %.
Za tri mesiace do záveru decembra britský maloobchod oproti predošlému trojmesačnému obdobiu klesol o 0,3 %. Medziročne však tržby počas októbra až decembra stúpli o 2,1 %. Za celý minulý rok sa maloobchodné tržby Veľkej Británie posilnili o 1,3 %. Vzrástol predaj vo všetkých hlavných segmentoch okrem predaja pohonných látok.
Tempo rastu podnikateľskej aktivity v Británii sa v januári zrýchlilo
Tempo rastu podnikateľskej aktivity v súkromnom sektore Veľkej Británie sa tento mesiac zrýchlilo. Ukázal to v piatok zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global. Index podľa predbežných údajov stúpol na 53,9 bodu z decembrových 51,4 bodu. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že sa posilní len nepatrne na 51,5 bodu. Zároveň dosiahol najvyššiu úroveň od apríla 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Podnikateľské očakávania sa druhý mesiac v rade zlepšili. Celkové nové objednávky britského súkromného sektora sa zväčšili, pričom za ostatné štyri mesiace to bol už ich tretí rast. Pomohol tomu rast objednávok na export. Firmy však napriek tomu hlásili zníženie počtu zamestnancov pre rastúce mzdové náklady a utlmené ekonomické podmienky. Rast cien vstupov sa zrýchlil najvýraznejšie za sedem mesiacov. Výsledkom bol rast cien produkcie s cieľom chrániť marže.
Predbežný PMI britského priemyselného odvetvia v januári vzrástol na 51,6 bodu z decembrových 50,6 bodu. Znamená to jeho najsilnejšie zlepšenie od augusta 2024. Motorom bol najväčší rast produkcie od októbra minulého roka a prvé zvýšenie nových objednávok na export za ostatné štyri roky.
Index podnikateľskej aktivity v odvetví služieb Spojeného kráľovstva sa v januári podľa predbežných údajov posilnil na 54,3 bodu z decembrových 51,4 bodu. Odvetvie tak expanduje už deviaty mesiac v rade. Tempo rastu pritom stúplo na 21-mesačné maximum. Respondenti v prieskume spoločnosti S&P Global uviedli, že jasnejšie podmienky po prijatí štátneho rozpočtu podporili nové projekty a výdavky klientov napriek slabému výhľadu britskej ekonomiky. Nové objednávky firiem podnikajúcich v službách sa zväčšili najrýchlejšie od októbra 2025.
V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka sa britské maloobchodné tržby zvýšili o 2,5 % po novembrovom medziročnom raste o 1,8 %. Bolo to najrýchlejšie tempo ich rastu od apríla 2025. Zároveň decembrové tržby prekonali očakávanie trhu, že sa medziročne zväčšia o 1 %.
Za tri mesiace do záveru decembra britský maloobchod oproti predošlému trojmesačnému obdobiu klesol o 0,3 %. Medziročne však tržby počas októbra až decembra stúpli o 2,1 %. Za celý minulý rok sa maloobchodné tržby Veľkej Británie posilnili o 1,3 %. Vzrástol predaj vo všetkých hlavných segmentoch okrem predaja pohonných látok.
Tempo rastu podnikateľskej aktivity v Británii sa v januári zrýchlilo
Tempo rastu podnikateľskej aktivity v súkromnom sektore Veľkej Británie sa tento mesiac zrýchlilo. Ukázal to v piatok zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global. Index podľa predbežných údajov stúpol na 53,9 bodu z decembrových 51,4 bodu. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že sa posilní len nepatrne na 51,5 bodu. Zároveň dosiahol najvyššiu úroveň od apríla 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Podnikateľské očakávania sa druhý mesiac v rade zlepšili. Celkové nové objednávky britského súkromného sektora sa zväčšili, pričom za ostatné štyri mesiace to bol už ich tretí rast. Pomohol tomu rast objednávok na export. Firmy však napriek tomu hlásili zníženie počtu zamestnancov pre rastúce mzdové náklady a utlmené ekonomické podmienky. Rast cien vstupov sa zrýchlil najvýraznejšie za sedem mesiacov. Výsledkom bol rast cien produkcie s cieľom chrániť marže.
Predbežný PMI britského priemyselného odvetvia v januári vzrástol na 51,6 bodu z decembrových 50,6 bodu. Znamená to jeho najsilnejšie zlepšenie od augusta 2024. Motorom bol najväčší rast produkcie od októbra minulého roka a prvé zvýšenie nových objednávok na export za ostatné štyri roky.
Index podnikateľskej aktivity v odvetví služieb Spojeného kráľovstva sa v januári podľa predbežných údajov posilnil na 54,3 bodu z decembrových 51,4 bodu. Odvetvie tak expanduje už deviaty mesiac v rade. Tempo rastu pritom stúplo na 21-mesačné maximum. Respondenti v prieskume spoločnosti S&P Global uviedli, že jasnejšie podmienky po prijatí štátneho rozpočtu podporili nové projekty a výdavky klientov napriek slabému výhľadu britskej ekonomiky. Nové objednávky firiem podnikajúcich v službách sa zväčšili najrýchlejšie od októbra 2025.