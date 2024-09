Britské mzdy spomalili rast na viac ako dvojročné minimum

Londýn 10. septembra (TASR) - Rast miezd vo Veľkej Británii sa za tri mesiace do júla ochladil na viac ako dvojročné minimum a zamestnanosť sa zvýšila, čo pravdepodobne povedie k tomu, že britská centrálna banka (Bank of England, BoE) bude pred koncom roka opäť znižovať úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Priemerná týždenná mzda bez započítania bonusov bola za tri mesiace do konca júla o 5,1 % vyššia ako pred rokom, oznámil v utorok britský štatistický úrad (ONS). Prírastok bol najnižší od troch mesiacov do júna 2022.



Keď BoE 1. augusta znížila úrokové sadzby po tom, ako ich takmer rok udržiavala na 16-ročnom maxime 5,25 %, uviedla, že bude naďalej pozorne sledovať rast miezd. Investori vidia šancu na septembrové zníženie sadzieb BoE približne jedna ku štyrom.



Britská ekonomika vytvorila za tri mesiace do konca júla 265.000 pracovných miest, uviedol ďalej ONS. To bolo oveľa viac, ako očakávali ekonómovia v prieskume agentúry Reuters, ktorí prognózovali nárast o 123.000 miest. Miera nezamestnanosti v sledovanom období mierne klesla na 4,1 % z úrovne 4,2 % zaznamenanej počas troch mesiacov do konca júna.



V júli nová britská ministerka financií Rachel Reevesová ohlásila zvýšenie platov o minimálne päť % pre milióny zamestnancov verejného sektora. BoE sa viac zameriava na mzdy v súkromnom sektore. Ich rast sa za tri mesiace do júla ochladil na 4,9 %, čím smeroval k splneniu prognózy BoE na úrovni 4,8 % za celý tretí štvrťrok.