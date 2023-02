Britské obchody obmedzujú predaj zeleniny pre ich nedostatok

Londýn 22. februára (TASR) - Niekoľko britských supermarketov obmedzilo predaj čerstvého ovocia a zeleniny. Dôvodom je ich nedostatok pre zlé počasie v Španielsku a Maroku. TASR správu prevzala z AP.



Tesco, najväčší maloobchodný reťazec v Spojenom kráľovstve, v stredu uviedlo, že dočasne obmedzí nákup troch položiek, a to paradajok, papriky a uhoriek. K podobným krokom pristúpili aj konkurenčné reťazce Aldi a Morrisons.



Prázdne regály v obchodoch sa stali politickým problémom a odporcovia rozhodnutia opustiť Európsku úniu (EÚ) obviňujú z nedostatku ovocia a zeleniny brexit.



Analytici však uviedli, že hlavným "vinníkom" bolo zlé počasie, ktoré poškodilo úrodu v Španielsku a Maroku, dvoch hlavných dodávateľoch čerstvých produktov Spojenému kráľovstvu počas zimy.



Španielsko malo nezvyčajne chladné počasie, zatiaľ čo Maroko zasiahli v januári mrazy, po ktorých nasledovalo rušenie lodnej prepravy pre nepriaznivé počasie. Do Británie sa tak dostalo menej produktov.



Aj Írsko, ktoré je členom EÚ, ale podobne ako Británia má chladnejšie podnebie a je závislé od dovozu sezónnych produktov, zaznamenalo nedostatok čerstvej zeleniny.



"Zložité poveternostné podmienky na juhu Európy a na severe Afriky poškodili úrodu niektorých druhov ovocia a zeleniny vrátane paradajok a papriky," povedal Andrew Opie z britského konzorcia maloobchodníkov British Retail Consortium, ktoré zastupuje supermarkety v Spojenom kráľovstve. Očakáva, že problémy s dodávkami budú trvať niekoľko týždňov.



Dodal, že supermarkety majú skúsenosti so zvládaním problémov v dodávateľskom reťazci a snažia sa zabezpečiť, aby mali zákazníci prístup k širokej škále čerstvých produktov.