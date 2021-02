Britské podniky poškodené pandémiou by mali dostať 5 mld. libier

Londýn 28. februára (TASR) - Britský minister financií Rishi Sunak plánuje na budúci týždeň oznámiť ďalšiu podporu pre podniky poškodené pandémiou nového koronavírusu. Vláda ich chce podporiť dotáciami v sume 5 miliárd libier (5,74 miliardy eur).



Dotácie by malo získať takmer 700.000 podnikov, v rámci nich obchody, hotely, reštaurácie, bary, kaderníctva či posilňovne, zverejnila agentúra Reuters. Informácie o novej pomoci by mal Sunak oznámiť v stredu 3. marca v rámci návrhu rozpočtu na budúci fiškálny rok. Po zahrnutí dodatočných dotácií dosiahne celkový objem priamych dotácií pre firmy počas krízy 25 miliárd libier.



"Vidíme už svetlo na konci tunela a týchto 5 miliárd libier nových dotácií umožní našim obchodom, aby s optimizmom mohli otvoriť svoje dvere zákazníkom," povedal Sunak.



Británia patrí medzi krajiny s najrýchlejším tempom očkovania a premiér Boris Johnson už predstavil plán postupného otvárania ekonomiky. Napriek tomu sa nepočíta s otvorením niektorých podnikov skôr ako v lete.



Do dnešných dní poskytla vláda na riešenie pandémie prostredníctvom výdavkov a znižovania daní približne 280 miliárd libier, čo viedlo k najvyššiemu rozpočtovému schodku od konca druhej svetovej vojny. Práve vysoký deficit je dôvodom, pre ktorý sa očakáva, že Sunak okrem dodatočnej podpory pre ekonomiku naznačí aj zvyšovanie daní. Tie by mali pomôcť zaplátať obrovskú dieru vo verejných financiách.



(1 EUR = 0,87053 GBP)