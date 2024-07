Britské poisťovne ponúkajú vláde spoluprácu pri zelenej infraštruktúre

Londýn 22. júla (TASR) - Poisťovne vo Veľkej Británii majú záujem investovať do rozvoja zelenej infraštruktúry, napríklad v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily. Použiť na to plánujú prostriedky, ktoré majú k dispozícii vďaka zmierneniu požiadaviek na kapitálové rezervy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Združenie britských poisťovateľov (ABI) v správe pre ministerstvo financií navrhlo nový verejno-súkromný model, ktorý by kombinoval investície zo súkromného sektora s verejnými prostriedkami, napríklad z plánovaného vládneho fondu národného bohatstva. Okrem rozvoja siete nabíjacích staníc by sa spolupráca mohla týkať aj projektov v oblasti jadrovej a veternej energie.



Nová labouristická vláda po nástupe do úradu tento mesiac vyhlásila, že vzhľadom na napätú finančnú situáciu v krajine musí časť finančných prostriedkov potrebných na zlepšenie infraštruktúry a rozvoj zelených technológií pochádzať zo súkromného sektora. Predchádzajúca konzervatívna vláda zmiernila kapitálové pravidlá pre poisťovateľov, vďaka čomu sa podľa ABI v priebehu desiatich rokov uvoľní približne 100 miliárd britských libier (118,65 miliardy eur) na investície do infraštruktúry.



Tulip Siddiqová, nová britská ministerka pre finančné služby, uviedla, že sa teší na spoluprácu s poisťovateľmi v záujme podpory udržateľného hospodárskeho rastu v Spojenom kráľovstve.



(1 EUR = 0,8428 GBP)