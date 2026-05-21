Britské priemyselné objednávky klesli
Priemyselné objednávky v Británii vykázali tento mesiac najprudší pokles za viac než 5,5 roka.
Autor TASR
Londýn 21. mája (TASR) - Priemyselné objednávky v Británii vykázali tento mesiac najprudší pokles za viac než 5,5 roka. Navyše, výrazne sa zvýšili očakávania v oblasti predajných cien. Poukázali na to údaje Konfederácie britského priemyslu (CBI), ktoré vo štvrtok zverejnila agentúra Reuters a ktoré ilustrujú dilemu britskej centrálnej banky.
Index nových objednávok CBI klesol v máji na -41 bodov z -38 bodov v predchádzajúcom mesiaci. To predstavuje najvýraznejší pokles od septembra 2020. Ukazovateľ očakávaných predajných cien sa zasa zvýšil na najvyššiu úroveň od februára 2023.
„Konflikt na Blízkom východe tlačí nahor energetické náklady a narušuje dodávateľské reťazce. Pre výrobné podniky to predstavuje ďalší problém po tom, ako už nejaký čas musia riešiť slabý dopyt,“ povedal ekonóm CBI Cameron Martin.
Bank of England prichádzajúce ekonomické údaje pozorne sleduje. Na ich základe sa rozhodne, či bude musieť zvýšiť úrokové sadzby, aby zmiernila inflačné tlaky spôsobené vojnou na Blízkom východe, alebo či pokles dopytu neznamená, že akékoľvek zrýchlenie inflácie bude iba krátkodobou záležitosťou.
