< sekcia Ekonomika
Britské priemyselné objednávky v decembri zmiernili pokles
Index objednávok CBI sa v decembri zvýšil na -32 bodov z novembrových -37 bodov.
Autor TASR
Londýn 17. decembra (TASR) - Britské priemyselné objednávky v decembri opäť klesli, ale najmiernejšie od septembra, pričom sa zlepšili očakávania firiem v oblasti budúcej produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila údaje Konfederácie britského priemyslu (CBI).
Index objednávok CBI sa v decembri zvýšil na -32 bodov z novembrových -37 bodov. Pokles v minulom mesiaci odrážal neistotu týkajúcu sa návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý ministerka financií Rachel Reevesová predložila koncom novembra, priblížil ekonóm CBI Ben Jones. Úroveň indexu zostáva hlboko pod dlhodobým priemerom -14. Exportné objednávky klesli najmiernejšie od júla. Očakávania produkcie na nasledujúce tri mesiace v decembri dosiahli najvyššiu úroveň od septembra.
„Napriek tomu pretrvávajú výrazné nepriaznivé faktory, dopyt je stále slabý, vysoké náklady na energie, prácu a reguláciu stláčajú marže a neistota okolo kľúčových politík a globálnych podmienok naďalej vplýva na dôveru,“ dodal Jones.
Index objednávok CBI sa v decembri zvýšil na -32 bodov z novembrových -37 bodov. Pokles v minulom mesiaci odrážal neistotu týkajúcu sa návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý ministerka financií Rachel Reevesová predložila koncom novembra, priblížil ekonóm CBI Ben Jones. Úroveň indexu zostáva hlboko pod dlhodobým priemerom -14. Exportné objednávky klesli najmiernejšie od júla. Očakávania produkcie na nasledujúce tri mesiace v decembri dosiahli najvyššiu úroveň od septembra.
„Napriek tomu pretrvávajú výrazné nepriaznivé faktory, dopyt je stále slabý, vysoké náklady na energie, prácu a reguláciu stláčajú marže a neistota okolo kľúčových politík a globálnych podmienok naďalej vplýva na dôveru,“ dodal Jones.