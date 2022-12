Britským pubom nepomáha ani predvianočný čas, pociťujú tlak inflácie

Londýn 10. decembra (TASR) – V krčme Mad Hatter v centrálnej londýnskej štvrti South Bank je už všetko pripravené - veľký vianočný strom, jasné svetlá, zábavné nápisy. No aj napriek tejto výzdobe je nálada za barom, podobne ako v ďalších puboch po celej krajine, oveľa menej optimistická. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



December je pritom pre tento sektor kľúčový mesiac, keďže sa podieľa zhruba 10 % na ročnom obrate vďaka vianočným večierkom a iným spoločenským stretnutiam.



Po pandémii ochorenia COVID-19, ktorá v uplynulých dvoch rokoch obmedzila stretávanie a oslavy, a tým aj príjmy v pohostinstve, sa toto odvetvie spoliehalo na to, im tohoročná vianočná sezóna pomôže naštartovať dlhodobejšie zotavovanie.



Vzhľadom na zhoršujúcu sa krízu životných nákladov to však bude ťažké. Ekonomika Spojeného kráľovstva je už v recesii. Čelí tiež nedostatku pracovnej sily a štrajkom.



Predsedníčka združenia British Beer and Pub Association (BBPA) Emma McClarkinová pripomína, že odvetvie potrebuje vzpruhu po blokádach a tešilo sa na rušnú vianočnú sezónu. Počet rezervácií je však v súčasnosti približne 20 % pod úrovňou v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou.



Krčmy sú centrom britských komunít už po stáročia, no ich počet sa už roky zmenšuje. Podľa výsledkov štúdie uverejnených v júli klesol na historicky najnižšiu úroveň.



Podpora zo strany vlády počas pandémie poskytla síce reštauráciám určitú pomoc, ale mnohé puby boli aj tak nútené skončiť. Ani po pandémii nie je situácia oveľa lepšia, pričom v súčasnosti sa každý mesiac zatvorí približne 50 prevádzok.



City of London, finančné centrum v srdci hlavného mesta, sa zdá oveľa menej náchylné na rastúce ekonomické problémy. V krčme The Globe je podľa jej manažéra plno vďaka vianočným večierkom.



No pár kilometrov na sever, v rušnej oblasti Camden, malý kokteilový bar Crossroads eviduje pokles podnikania aj v porovnaní s minulým rokom, ktorý poznačili obmedzenia spojené s pandémiou. "Bohužiaľ, v októbri sme boli nútení zvýšiť ceny pre nárast veľkoobchodných cien, ale tržby ostali rovnaké ako minulý rok v tomto období," povedal manažér Bart Miedeksza.



"Naši štamgasti strávia rovnako veľa času pri stoloch, ale skonzumujú menej," dodal.



Inflácia v Spojenom kráľovstve sa pohybuje okolo úrovne 11 %, čo je najviac za vyše 40 rokov. V prípade niektorých základných potravín, ako je olej na varenie či cestoviny, je oveľa vyššia. To znižuj marže firiem a okresáva rozpočty domácností, ktoré sú opatrnejšie, pokiaľ ide o výdavky.