Britské skleníky sú po prudkom zdražení energií prázdne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Roydon 2. apríla (TASR) - Obrovské skleníky na juhovýchode Anglicka sú túto jar prázdne. Môžu za to prudko rastúce náklady na energie, ktoré bránia ich majiteľovi využívať teplo na pestovanie uhoriek pre britský trh.Aj v iných častiach Spojeného kráľovstva pestovatelia nezasadili papriky, paradajky či baklažány po tom, ako prudké zvýšenie cien zemného plynu koncom minulého roka ešte zhoršila invázia Ruska na Ukrajinu. Pestovanie zeleniny vo vykurovaných skleníkoch sa tak stalo ekonomicky neživotaschopné.Rana, ktorú britským pestovateľom uštedrili vysoké ceny energií, je len jedným z množstva dôsledkov energetickej krízy. A to v čase, keď ruská invázia už zasiahla dodávky potravín na celom svete, pričom ohrozuje tiež globálnu produkciu obilia a jedlých olejov.V Británii, ktorá už čelí rekordnej inflácii, to pravdepodobne vytlačí ceny potravín ešte vyššie a ohrozí dostupnosť v podstate už tradičných jedál, akým je aj uhorkový sendvič podávaný na tenisovom turnaji vo Wimbledone a vo veľkých londýnskych hoteloch.Ceny plynu sú už také vysoké, že náklady na vypestovanie uhoriek sa oproti vlaňajšku zdvojnásobili a ďalej stúpajú.skonštatoval pestovateľ Tony Montalbano v prázdnom skleníku v Roydone v údolí Lea, kde tri generácie jeho rodiny už 54 rokov pestujú uhorky.Celých 30.000 štvorcových metrov v skleníkoch firmy Green Acre Salads, ktorá zásobuje skupiny supermarketov vrátane reťazcov Tesco, Sainsbury's a Morrisons, je momentálne prázdnych.Okrem plynu sa tento rok oproti minulému roku zvýšili aj ceny hnojív a to na trojnásobok vlaňajšej hodnoty. Zároveň prudko vzrástli i náklady na oxid uhličitý používaný na podporu pestovania aj na balenie, a tiež na čoraz ťažie dosiahnuteľnú pracovnú silu.povedal Jack Ward, šéf spoločnosti British Growers.To signalizuje masívnu kontrakciu tohto odvetvia a ďalšie zvyšovanie cien pre spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve, ktorí po brexite čelia väčšiemu inflačnému tlaku ako iné krajiny v Európe.Inflácia v Spojenom kráľovstve dosiahla vo februári 30-ročné maximum 6,2 % a predpokladá sa, že koncom roka 2022 sa priblíži k 9 %, čo prispeje k najväčšiemu poklesu životnej úrovne prinajmenšom od 50. rokov 20. storočia.Národný zväz farmárov tvrdí, že Spojené kráľovstvo upadá do krízy potravinovej bezpečnosti. Varuje, že produkcia papriky v Spojenom kráľovstve by mohla klesnúť zo 100 miliónov v minulom roku na 50 miliónov tento rok, pričom v prípade uhoriek by sa mohla znížiť z 80 miliónov na 35 miliónov.V zime Spojené kráľovstvo zvyčajne dováža približne 90 % plodín, ako sú uhorky a paradajky, ale v lete je takmer sebestačné.Združenie pestovateľov z Lea Valley, kde sa pestujú zhruba tri štvrtiny britskej úrody uhoriek a sladkej papriky, uviedlo, že približne 90 % v januári nezasialo, zatiaľ čo polovica ešte nezasiala a nezasadí, ak ceny plynu zostanú vysoké.Pestovatelia v Holandsku, jednom z kľúčových britských dodávateľov šalátov, čelia podobným problémom a znížili vývoz. Španielsko a Maroko svoje skleníky vo veľkej miere nevykurujú, ale ich dodávky do Spojeného kráľovstva si vyžadujú čas a náklady.TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.