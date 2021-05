Britské úrady schválili fúziu O2 a Virgin Media

Londýn 20. mája (TASR) - Španielsky koncern Telefónica a americká skupina Liberty Global získali súhlas britských regulačných úradov na spojenie svojich dcérskych spoločností O2 a Virgin Media. Vytvoria tak jeden z najväčších telekomunikačných koncernov v Británii. Hodnota transakcie bola vyčíslená na 31,4 miliardy GBP (36,41 miliardy eur).



Dôvodom skúmania dohody o zlúčení boli obavy, že by mohla viesť k vyšším cenám a horším veľkoobchodným službám, uviedol vo štvrtok Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA), ktorý nakoniec dospel k záveru, že to nie je pravdepodobné.



Po súhlase CMA sa očakáva dokončenie dohody do 1. júna. Na čelo novej skupiny sa postavia riaditeľ Virgin Media Lutz Schüler a finančná riaditeľka O2 Patricia Cobianová. Zatiaľ neboli oznámené žiadne rozhodnutia o značke.



Spoločný podnik spojí najväčšieho britského mobilného operátora O2 (približne 36,6 milióna klientov) s poskytovateľom optického širokopásmového internetu a káblovej televízie Virgin Media, ktorý má zhruba 5,3 milióna zákazníkov a pokrýva približne polovicu Spojeného kráľovstva. To predstavuje veľkú výzvu pre bývalý štátny monopol BT Group.



Podľa vlaňajšieho odhadu spoločnosti Goldman Sachs zlúčené subjekty sa budú podieľať zhruba 34 % na tržbách z telekomunikačných služieb v Británii, čím zatienia aj súčasnú jednotku na trhu - BT Group.



CMA vo vyhlásení uviedol, že aj napriek ich spojeniu bude konkurencia na trhu v Británii dostatočne silná.



(1 EUR = 0,86233 GBP)