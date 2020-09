Britskému automobilovému priemyslu hrozí zavedenie ciel po brexite

Londýn 30. septembra (TASR) - Britskému automobilovému priemyslu hrozí zavedenie niektorých ciel po brexite. Európska únia (EÚ) totiž nedovolí, aby sa komponenty z krajín ako Turecko a Japonsko započítali do limitu pre lokálny pôvod v rámci dohody o obchode. Uviedol to v stredu zdroj z priemyslu, ktorý nechcel byť menovaný.



EÚ v rámci prebiehajúcich rokovaní o obchodnej dohode s Britániou po brexite odmieta akceptovať, aby sa súčiastky vyrobené mimo Únie skombinovali s tými z EÚ a Británie v rámci bezcolného limitu vo výške 55 % lokálnych komponentov, uviedol zdroj.



Podrobnosti načrtol hlavný britský vyjednávač pre brexit David Frost v liste predstaviteľom automobilového odvetvia, ktoré je najväčším vývozcom tovaru v krajine, a najskôr ich zverejnila BBC.



Aj keď by takýto krok neviedol k clám pre výrobcov s vysokým podielom domácich a európskych komponentov, mohol by sa dotknúť japonských výrobcov, ako je Nissan, ktorý vo svojich britských závodoch používa viac komponentov z iných krajín ako ďalšie britské automobilky.



„Chceme, aby náš tím v Británii, čo je približne 7000 ľudí, mal najlepšiu možnú šancu na budúci úspech,“ uviedol vo svojom vyhlásení Nissan, ktorý vlastní najväčšiu britskú automobilku.



„Stále vyzývame vyjednávačov zo Spojeného kráľovstva a EÚ, aby spolupracovali na riadenom a vybalansovanom brexite, ktorý bude naďalej podporovať vzájomne výhodný obchod,“ dodal.



Zvlášť veľké riziko ciel hrozí výrobcom elektromobilov, keďže ich kľúčové prvky, ako sú batérie, pochádzajú z krajín mimo bloku.