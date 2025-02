Britskí oceliari varujú pred ničivými dôsledkami Trumpových ciel

Londýn 10. februára (TASR) - Združenie britských výrobcov ocele UK Steel v pondelok označilo plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavedenie ciel vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka za "devastujúce". TASR o tom informuje na základe správy AFP



Generálny riaditeľ UK Steel Gareth Stace označil hroziace clá za "hlboké sklamanie vzhľadom na relatívne malé objemy výroby ocele v Británii v porovnaní s veľkými oceliarskymi krajinami". Pripomenul, že Spojené kráľovstvo vyrába špičkovú oceľ a dodáva USA vysokokvalitné produkty pre obranu, letectvo a ďalšie kritické sektory.



"Zavedenie ciel v USA na britskú oceľ by bolo pre náš priemysel zničujúcou ranou. Spojené štáty predstavujú približne 10 % britského vývozu ocele, v roku 2023 tam bola dodaná oceľ za takmer 400 miliónov libier (480,29 milióna eur)," poznamenala skupina UK Steel.



Vývoz hliníka do USA predstavuje podľa vlády v Londýne približne 6 % celkového vývozu tohto sektora.



Oceliarsky priemysel v Spojenom kráľovstve v uplynulých rokoch tvrdo zasiahlo zvýšenie nákladov po tom, čo ceny energií prudko vzrástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Tento sektor prišiel o tisícky pracovných miest a musel tiež zatvoriť niekoľko pecí, pretože sa snaží o dekarbonizáciu s podporou financií od vlády.



Alasdair McDiarmid z odborového zväzu Community v tejto súvislosti poznamenal, že ide o "čas neistoty pre oceliarsky sektor" v Británii. "Pre USA by to bolo tiež sebazničujúce, pretože Spojené kráľovstvo je popredným dodávateľom špeciálnych oceľových výrobkov, ktoré požadujú americké obranné a letecké odvetvia," dodal.



Trump v nedeľu (9. 2.) novinárom povedal, že clá, ktoré plánuje oznámiť neskôr v pondelok, sa budú vzťahovať na "akúkoľvek oceľ prichádzajúcu do Spojených štátov", pričom dodal, že sa budú vzťahovať aj na hliník.



Trump zaviedol podobné clá počas svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2017 - 2021 na ochranu amerického priemyslu, ktorý podľa neho čelil nespravodlivej konkurencii ázijských a európskych výrobcov.



Britská vláda v pondelok oznámila, že je "pripravená na všetky situácie", ale zatiaľ nemá podrobnosti o plánoch USA.



(1 EUR = 0,83283 GBP)