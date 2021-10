Britskí podnikatelia sa obávajú pretrvávajúcich problémov s dodávkami

Londýn 18. októbra (TASR) - Britskí podnikatelia sa obávajú, že problémy s dodávkami surovín a komponentov potrvajú najmenej ďalší rok. Tie pritom brzdia zotavovanie britskej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu. Ukázal to prieskum spoločnosti Deloitte medzi finančnými riaditeľmi popredných britských firiem.



Centrálna banka (Bank of England, BoE) sa pokúša vyhodnotiť, ako dlho bude trvať súčasné vysoké tempo rastu inflácie. V prieskume Deloitte viac ako polovica finančných riaditeľov uviedla, že inflácia spotrebiteľských cien bude aj o dva roky stále nad úrovňou 2,5 %.



V auguste pritom BoE vo svojej prognóze predpovedala, že miera inflácie bude o dva roky len mierne nad 2 %, pričom v nasledujúcich mesiacoch dosiahne 4 %.



Britskú ekonomiku však aj naďalej sužuje nedostatok dodávok, s ktorým zápasia aj ostatné ekonomiky na celom svete, a tiež nedostatok personálu v dôsledku sprísnenia imigračných pravidiel po brexite.



Očakáva sa tak, že BoE zvýši úrokové sadzby prvýkrát od začiatku pandémie buď neskôr v tomto roku, alebo začiatkom budúceho roka 2022.



Spoločnosť Deloitte ďalej zistila, že finanční riaditelia predpovedajú v nasledujúcich 12 mesiacoch najväčší rast prevádzkových nákladov v 14-ročnej histórii prieskumu.



Rekordne vysoký podiel finančných riaditeľov plánuje tiež zvýšenie kapitálových výdavkov. To je dobrá správa pre premiéra Borisa Johnsona, ktorý tento mesiac vyčítal zamestnávateľom, že uprednostňujú prácu migrantov pred investíciami na zvýšenie produktivity.



Ian Stewart, hlavný ekonóm Deloitte, sa domnieva, že dôvodom investícií je negatívny vplyv pandémie a brexitu na britskú ekonomiku, ako aj prechod na obnoviteľné zdroje energie.



Na prieskume, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20. septembra do 4. októbra, sa zúčastnilo 92 finančných riaditeľov, pričom 18 z nich bolo z firiem zahrnutých do akciového FTSE 100 a 32 do akciového indexu FTSE 250.



V separátnej správe Stephen Phipson, šéf skupiny britských výrobcov Make UK, žiada vládu premiéra Johnsona, aby po napätých vzťahoch v súvislosti s brexitom prestala pristupovať k podnikom ako ku „vnútorným nepriateľom“.



„V súčasnosti v priemysle panuje pocit, že vláda stále bojuje v ostatnej vojne a považuje firmy za vnútorného nepriateľa,“ povedal Phipson. „Podniky sa pohli dopredu a vláda sa musí tiež.“



Naliehavo preto vyzval britského ministra financií Rishiho Sunaka, aby v rámci rozpočtu, ktorý má predstaviť 27. októbra, oznámil novú priemyselnú stratégiu vrátane rozšírenia dvojročných daňových investičných stimulov a ďalších opatrení na stimuláciu digitálnych a ekologických investícií.