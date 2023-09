Britskí priemyselníci zhoršili odhad vývoja výrobného sektora

Londýn 18. septembra (TASR) - Najväčšia asociácia britských výrobcov zhoršila prognózu vývoja v britskom výrobnom sektore na tento aj budúci rok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Asociácia Make UK očakáva, že produkcia v sektore klesne tento rok o 0,5 %, zatiaľ čo v júnovej prognóze počítala s poklesom iba o 0,3 %. V budúcom roku by sa mala vrátiť k rastu, ten by však mal dosiahnuť iba 0,5 %, čo je rovnako horší odhad než predpokladala pôvodne.



"Výrobný sektor zaznamenáva prudké spomaľovanie aktivity. Silný koktail zvyšujúcich sa úrokových sadzieb, životných nákladov a útlmu na zahraničných trhoch firmy tvrdo pociťujú," povedala Verity Davidgeová z Make UK.



Nepriaznivé vyhliadky výrobného sektora sú viac-menej v súlade so širším obrazom britskej ekonomiky, ktorá sa zatiaľ v tomto roku vyhla recesii. Make UK odhaduje, že v roku 2023 vzrastie britská ekonomika o 0,5 % a v budúcom roku sa jej rast spomalí na 0,4 %.



Očakáva sa, že britská centrálna banka tento týždeň opäť zvýši úrokové sadzby, už 15-krát po sebe. Trhy okrem toho čakajú aj na údaje o inflácii, pričom počítajú s jej zrýchlením. Inflácia za august by mala dosiahnuť 7,1 % oproti júlovej hodnote 6,8 %, uviedli v najnovšom odhade ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Údaje o inflácii budú známe v stredu 20. septembra, Bank of England oznámi svoje rozhodnutie v súvislosti s úrokovými sadzbami na ďalší deň.