Londýn 26. júna (TASR) – Britskí výrobcovia áut majú za sebou najhorší máj od roku 1946. Továrne automobiliek boli totiž pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené alebo len pomaly obnovovali výrobu, uviedlo britské Združenie výrobcov a predajcov áut.



Produkcia áut v Británii v máji medziročne padla o 95,4 %, keď z výrobných liniek zišlo len 5314 vozidiel. To bolo o niečo lepšie než v apríli, keď sa vyrobilo len 197 vozidiel, napriek tomu to bol najslabší máj od roku 1946.



Export áut z Británie v máji medziročne klesol o 95,5 %, keď sa do EÚ, USA a Číny vyviezlo 4260 áut. Globálne trhy sa v máji totiž len začali otvárať. Produkcia pre domáci trh zároveň padla o 95,2 %.



Od januára do mája sa v Británii vyrobilo 324 763 áut. To bolo o 41,7 % menej ako v rovnakom období vlani. Podľa aktuálnych prognóz by sa v krajine malo tento rok vyprodukovať menej než 1 milión áut.