Britskí výrobcovia sa obávajú novej colnej byrokracie a rastu cien

Londýn 10. januára (TASR) - Brexit uškodil britským firmám, zabrzdil ich rast. Problémy im robí aj udržanie zamestnancov a zvyšujúce sa vstupné náklady spojené s infláciou. Ukázal to v pondelok prieskum spoločnosti Make UK, ktorá zastupuje 20.000 výrobcov všetkých veľkostí z celej krajiny, a účtovníckej firmy PwC.



Napriek tomu sú výrobcovia v Spojenom kráľovstve optimistickí a očakávajú, že podmienky na podnikanie a produktivita sa tento rok zlepšia.



Podľa ankety až 73 % britských výrobcov verí, že podmienky v tomto sektore sa zlepšia a 78 % predpovedalo aspoň mierny nárast produktivity v roku 2022.



Zároveň sa však dve tretiny respondentov sťažovali, že brexit zabrzdil ich podnikanie počas takmer dvoch rokov od odchodu Británie z Európskej únie (EÚ). Majú tiež problémy s udržaním zamestnancov a rastúcim vstupnými nákladmi. Obávajú sa pritom ďalšej byrokracie v súvislosti s novými colnými predpismi, čo môže spôsobiť ešte väčšie meškanie v dodávateľských reťazcoch.



Rok po skončení prechodného obdobia viac ako polovica firiem varovala, že tento rok pravdepodobne utrpia ďalšie škody v dôsledku colných omeškaní pre zmenu dovozných kontrol a zmeny v označovaní výrobkov. Podľa nich meškania dodávok a byrokracia budú v tomto roku patriť medzi najväčšie výzvy pre firmy, skomplikujú im zotavovanie sa z pandémie nového koronavírusu a pridajú ďalšie ťažkosti k rastúcim nákladom, ktorým čelia.



Separátny prieskum odhalil, že počet britských výrobcov, ktorí zvýšili ceny, dosiahol minulý mesiac najvyššiu úroveň za najmenej dve desaťročia. Októbrové údaje štatistického úradu ukázali, že produkcia v britskom výrobnom sektore bola v októbri 2021 stále o vyše 2 % nižšia ako pred pandémiou.



Štatistici predpovedali, že za celý rok 2021 sa produkcia vo výrobe zvýšila o 6,9 % a v roku 2022 odhadujú jej rast na 3,3 %.



Približne tretina spoločností zapojených do prieskumu chce zmeniť svoje dodávateľské reťazce a viac sa spoliehať na domáce zdroje po vlaňajších vážnych problémoch s dodávkami komponentov a materiálov zo zahraničia.



Podľa Make UK napriek ťažkostiam, ktoré takéto zmeny prinesú z krátkodobého hľadiska, by tento posun mohol predstavovať možný koniec modelu tzv. just-in-time dodávok (v určenom čase, keď sa okamžite použijú bez potreby ich uskladnenia).