Britskí výrobcovia zaostávajú v automatizácii za konkurentmi vo svete
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Britské firmy zaostávajú za zahraničnými konkurentmi pri automatizácii výroby. Uvádza sa v správe spoločností Make UK a Sage. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Využívanie robotiky a systémov umelej inteligencie (AI) v Británii bolo v predchádzajúcich dvoch desaťročiach slabé. A školenia ľudí v relevantných digitálnych zručnostiach boli výrazne pod úrovňou potrebnou na dobehnutie zameškaného, konštatuje sa v správe. Podľa Make UK a Sage takmer polovica britských výrobcov označuje nedostatok technických zručností za najväčšiu prekážku pri zlepšovaní využívania inovatívnych pokročilých technológií.
Seamus Nevin, hlavný ekonóm spoločnosti Make UK, v tejto súvislosti povedal: „Znovu a znova počúvame od malých a stredných podnikov, že sú ochotné prijať nové technológie, ale brzdí ich roztrieštená podpora, zložité systémy financovania a nedostatok dostupného a vhodného školenia v oblasti digitálnych zručností.“
„Ak chceme do roku 2035 dosiahnuť nárast hrubého domáceho produktu (HDP) Spojeného kráľovstva o 150 miliárd libier (173,97 miliardy eur), musíme malým a stredným podnikom uľahčiť zavádzanie automatizácie a umelej inteligencie,“ dodal.
Vláda tvrdí, že podniká celý rad opatrení na odstránenie prekážok, ktoré brzdia rast a potenciál umelej inteligencie v hospodárstve, aby Spojené kráľovstvo aj naďalej lákalo investície do podnikania.
(1 EUR = 0,8622 GBP)
