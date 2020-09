Londýn 22. septembra (TASR) - Britskí výrobcovia zhoršili svoje prognózy pre budúci rok. Ako dôvod uviedli, že nevidia žiadne známky zotavovania v tvare písmena V z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti Make UK a poradenskej firmy BDO.



Prieskum odhalil, že aj napriek zlepšeniu produkcie a objednávok po ich páde na rekordne nízke úrovne v súvislosti s blokádami, výrobné podniky znížili svoje investičné plány.



Podľa prieskumu bilancia investičných zámerov klesla v súčasnom 3. štvrťroku 2020 na -32 % z -26 % v predchádzajúcom kvartáli.



Bilancia produkcie sa pritom zvýšila na -36 % z -56 % v 2. štvrťroku, čo bol najhorší výsledok v 30-ročnej histórii týchto prieskumov.



A zároveň bilancia zamestnanosti klesla na -29 % z -22 %.



Výrobcovia v Británii predpovedajú v roku 2020 pokles produkcie o takmer 11 % a odhad jej rastu v budúcom roku 2021 znížili o viac ako jeden percentuálny bod na 5,1 % zo 6,2 %.



Predpokladajú tiež, že britská ekonomika tento rok klesne o 8,5 % a v roku 2021 sa zotaví a vzrastie o 10,1 %.



„Výroba začala stúpať z priepasti, do ktorej sa prepadla začiatkom roka,“ uviedol Stephen Phipson, riaditeľ Make UK. „Ale nenechajte sa zmýliť, bude to dlhá cesta späť k normálnym podmienkam, pričom reči o zotavení v tvare písmena V nie sú nič viac ako fantázia,“ dodal.