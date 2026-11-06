< sekcia Ekonomika
Britskí zamestnávatelia budú musieť v ponukách zverejňovať výšku mzdy
Údaje britského štatistického úradu naznačujú, že počet voľných pracovných miest klesol v období od júla do septembra približne o 21.000 na 691.000.
Autor TASR
Londýn 6. novembra (TASR) - Zamestnávatelia vo Veľkej Británii budú mať povinnosť uvádzať pri inzerovaní voľných pracovných miest aj výšku mzdy. Vláda premiéra Andyho Burnhama v piatok oznámila, že príslušný návrh zákona predloží čo najskôr, hoci konkrétny dátum zatiaľ nestanovila. Cieľom tohto opatrenia je podľa vlády zvýšiť transparentnosť pre mladých ľudí a osoby vracajúce sa na trh práce, ako aj zabrániť znevýhodňovaniu žien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vláda uviedla, že chce zabezpečiť, aby uchádzači o zamestnanie, najmä tí, ktorí vstupujú na trh práce, nevynakladali značné úsilie na podávanie žiadostí bez toho, aby vedeli, či ponúkaná mzda zodpovedá ich očakávaniam alebo pokrýva životné náklady. Podľa štúdie, na ktorú sa odvolal vládny kabinet, v súčasnosti len 18 % spoločností uvádza v pracovných ponukách presnú výšku mzdy. Ďalších 41 % firiem poskytuje aspoň platové rozpätie.
Podľa oficiálnych údajov sa v období od apríla do júna tohto roka 13 % mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov vo Veľkej Británii nachádzalo mimo pracovného procesu, vzdelávania či odbornej prípravy. V období od januára do marca dosiahol počet mladých ľudí v tejto kategórii jeden milión, a to prvýkrát od roku 2013.
Údaje britského štatistického úradu naznačujú, že počet voľných pracovných miest klesol v období od júla do septembra približne o 21.000 na 691.000.
Vláda uviedla, že chce zabezpečiť, aby uchádzači o zamestnanie, najmä tí, ktorí vstupujú na trh práce, nevynakladali značné úsilie na podávanie žiadostí bez toho, aby vedeli, či ponúkaná mzda zodpovedá ich očakávaniam alebo pokrýva životné náklady. Podľa štúdie, na ktorú sa odvolal vládny kabinet, v súčasnosti len 18 % spoločností uvádza v pracovných ponukách presnú výšku mzdy. Ďalších 41 % firiem poskytuje aspoň platové rozpätie.
Podľa oficiálnych údajov sa v období od apríla do júna tohto roka 13 % mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov vo Veľkej Británii nachádzalo mimo pracovného procesu, vzdelávania či odbornej prípravy. V období od januára do marca dosiahol počet mladých ľudí v tejto kategórii jeden milión, a to prvýkrát od roku 2013.
Údaje britského štatistického úradu naznačujú, že počet voľných pracovných miest klesol v období od júla do septembra približne o 21.000 na 691.000.