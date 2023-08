Briti minuli na dohody s Austráliou a Novým Zélandom 46 miliónov

Londýn 21. augusta (TASR) - Britská vláda minula na rokovania o dvoch obchodných dohodách s Austráliou a Novým Zélandom viac ako 46 miliónov libier. Ukázala to jej nedávna odpoveď na písomnú otázku parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Konkrétne kabinet v Londýne vyčlenil 46,2 milióna GBP (54,04 milióna eur) počas rokov 2022-23 na zabezpečenie a realizáciu nových obchodných dohôd s Austráliou a Novým Zélandom.



Otázka na tieto výdavky sa objavila v súvislosti s očakávaným prínosom oboch dohôd, pričom niektorí kritici brexitu ich porovnávajú s prínosom, ktorý by mal úplný prístup Spojeného kráľovstva na jednotný trh Európskej únie (EÚ).



Samotná vláda priznala, že od dohody s Austráliou pôvodne očakávala zvýšenie výkonu ekonomiky za 15 rokov iba o 0,02 %, čo aktuálne revidovala nahor na 0,08 %.



Podľa analytikov obe dohody budú mať len malý prínos pre ekonomiku Spojeného kráľovstva. A vyzvali ministrov, aby sa zamerali na hmatateľnejší prínos pri expanzii na nové trhy.



"V roku 2022 sme podpísali obchodné dohody v hodnote 1,1 bilióna GBP s niektorými z najväčších a najrýchlejšie rastúcich svetových ekonomík, čo zvýši náš export a zníži náklady pre spotrebiteľov," uviedol hovorca ministerstva obchodu.



"V minulom roku sme ratifikovali nové obchodné dohody s Austráliou a Novým Zélandom, dohodli sme sa na členstve v mimoriadne vzrušujúcom obchodnom bloku CPTPP v Tichomorí (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) a pokročili v rokovaniach s Indiou, Perzským zálivom, Kanadou, Mexikom, Izraelom a Švajčiarskom," dodal.



CPTPP alebo Komplexnú a progresívnu dohodu pre transpacifické partnerstvo podpísalo v roku 2018 pôvodne 11 krajín - Kanada, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Mexiko, Čile, Peru, Vietnam, Malajzia, Brunej a Singapur. Jej cieľom je odstrániť obchodné bariéry a čeliť rastúcemu ekonomickému vplyvu Číny. Londýn oficiálne požiadal o vstup do obchodného bloku CPTPP vo februári 2021 po tom, ako Británia opustila EÚ.



Prvú veľkú dohodu o voľnom obchode podpísal Londýn v októbri 2020 s Japonskom, ktoré je členom CPTPP.



(1 EUR = 0,85493 GBP)