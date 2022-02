Britský a nórsky energetický gigant odchádzajú z Ruska

Londýn/Oslo 28. februára (TASR) - Britský energetický gigant BP a nórsky štátny Equinor oznámili odchod z Ruska. Informáciu prevzala TASR z agentúry AFP.



BP v nedeľu (27. 2.) oznámil, že sa zrieka svojho podielu v ruskom ropnom gigante Rosnefť. Tento náhly odchod po troch desaťročiach pôsobenia BP v Rusku bude veľmi drahý a predstavuje doteraz najvýznamnejší krok západnej spoločnosti v reakcii na inváziu ruskej armády na Ukrajinu.



"Bol som hlboko šokovaný a zarmútený situáciou, ktorá sa odohráva na Ukrajine, a moje srdce patrí všetkým, ktorých sa to týka. Prinútilo nás to zásadne prehodnotiť pozíciu BP voči Rosnefti," povedal generálny riaditeľ BP Bernard Looney.



Spoločnosť Rosnefť sa podieľa približne polovicou na ložiskách ropy a zemného plynu BP a tretinou na jeho produkcii. Odčlenenie 19,75-percentného podielu bude mať za následok poplatky až do výšky 25 miliárd USD (22,29 miliardy eur), uviedla britská spoločnosť bez toho, aby naznačila, ako to plánuje zvládnuť.



Aj nórsky štátny energetický gigant Equinor v pondelok oznámil, že zastaví svoje investície v Rusku a stiahne sa zo spoločných podnikov v krajine.



Equinor mal na konci minulého roka majetok v hodnote 1,2 miliardy USD v Rusku, kde má od roku 2012 partnerstvo s ropnou spoločnosťou Rosnefť.



"V súčasnej situácii považujeme našu pozíciu za neudržateľnú," uviedol vo vyhlásení prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Anders Opedal.



"Teraz zastavíme nové investície do nášho ruského podnikania a začneme proces odchodu z našich spoločných podnikov spôsobom, ktorý je v súlade s našimi hodnotami," dodal.



Produkcia nórskej spoločnosti v Rusku však predstavuje len približne 25.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne, čo je zlomok jej celkovej produkcie na úrovni zhruba 2 milióny barelov ropného ekvivalentu denne.



Nórsko nie je členom Európskej únie (EÚ), ale od začiatku invázie na Ukrajinu uplatňuje rovnaké sankcie voči Rusku ako európsky blok.



Nórska vláda zase v nedeľu oznámila, že štátny fond, najväčší na svete, sa po invázii Ruska na Ukrajinu zbaví svojich ruských aktív, akcií aj dlhopisov, ktoré mali na konci minulého roka hodnotu 2,5 miliardy eur.



Rýchly odchod BP, najväčšieho zahraničného investora v Rusku, predstavuje dramatický krok a upriamuje pozornosť na ďalšie západné spoločnosti pôsobiace v krajine vrátane francúzskej TotalEnergies a britskej Shell, uprostred eskalujúcej krízy medzi Západom a Moskvou.



Zdôrazňuje tiež rastúci tlak západných vlád na ich spoločnosti, aby obmedzili operácie v Rusku, keďže sa rozširujú ekonomické sankcie voči Moskve.



Aj Rosnefť pripísala rozhodnutie BP "bezprecedentnému politickému tlaku", informovali ruské tlačové agentúry s tým, že 30 rokov úspešnej spolupráce bolo zmarených.



(1 EUR = 1,1216 USD)