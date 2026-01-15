< sekcia Ekonomika
Britský akciový index FTSE 100 stúpol na nový rekord
K zlepšeniu nálady na britskom akciovom trhu prispeli aj ťažobné firmy.
Autor TASR
Londýn 15. januára (TASR) - Index londýnskej burzy FTSE 100 vo štvrtok vzrástol o 0,6 % a uzavrel na novom rekorde 10.241 bodov. Pomohla tomu obnovená ochota investorov riskovať a výrazné zisky akcií finančných firiem. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Trh nahor viedli banky po tom, ako lepšie ako očakávané ekonomické údaje z Veľkej Británie zvýšili dôveru voči hospodárskemu rastu a úverovým podmienkam. Britský hrubý domáci produkt prekonal prognózy a za november vykázal rast o 0,3 %. Zotavil sa tak z októbrového poklesu o 0,1 %.
Finančný ústav HSBC si vo štvrtok pripísal 1,8 %, banky NatWest a Barclays vzrástli o približne 1 %, spoločnosť Lloyds sa posilnila o 1 % a firma Standard Chartered si prilepšila o takmer 1 %. Spoločnosť Schroders, ktorá podniká v oblasti správy aktív, stúpla o viac ako 9 % po tom, ako oznámila, že jej zisk prekonáva očakávania, a to vďaka priaznivému mixu aktív a stabilným nákladom.
K zlepšeniu nálady na britskom akciovom trhu prispeli aj ťažobné firmy. Posilnili sa podniky Rio Tinto, Glencore a Antofagasta. Akciám zdravotníckych spoločností sa však nedarilo. Farmaceutické firmy AstraZeneca a GSK klesli o približne 2 %.
K svojim rekordným úrovniam sa vo štvrtok priblížil aj nemecký akciový index DAX 40, ktorý získal približne 0,3 % a uzavrel na úrovni 25.352 bodov. Vo štvrtok zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis totiž ukázali, že ekonomika krajiny sa v roku 2025 vrátila k miernemu rastu, keď posilnila o 0,2 % po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch poklesu. Vzrástli napríklad akcie realitnej spoločnosti Vonovia (2,5 %), farmaceutickej firmy Merck (2,2 %) či Siemens Energy (1,8 %).
Trh nahor viedli banky po tom, ako lepšie ako očakávané ekonomické údaje z Veľkej Británie zvýšili dôveru voči hospodárskemu rastu a úverovým podmienkam. Britský hrubý domáci produkt prekonal prognózy a za november vykázal rast o 0,3 %. Zotavil sa tak z októbrového poklesu o 0,1 %.
Finančný ústav HSBC si vo štvrtok pripísal 1,8 %, banky NatWest a Barclays vzrástli o približne 1 %, spoločnosť Lloyds sa posilnila o 1 % a firma Standard Chartered si prilepšila o takmer 1 %. Spoločnosť Schroders, ktorá podniká v oblasti správy aktív, stúpla o viac ako 9 % po tom, ako oznámila, že jej zisk prekonáva očakávania, a to vďaka priaznivému mixu aktív a stabilným nákladom.
K zlepšeniu nálady na britskom akciovom trhu prispeli aj ťažobné firmy. Posilnili sa podniky Rio Tinto, Glencore a Antofagasta. Akciám zdravotníckych spoločností sa však nedarilo. Farmaceutické firmy AstraZeneca a GSK klesli o približne 2 %.
K svojim rekordným úrovniam sa vo štvrtok priblížil aj nemecký akciový index DAX 40, ktorý získal približne 0,3 % a uzavrel na úrovni 25.352 bodov. Vo štvrtok zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis totiž ukázali, že ekonomika krajiny sa v roku 2025 vrátila k miernemu rastu, keď posilnila o 0,2 % po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch poklesu. Vzrástli napríklad akcie realitnej spoločnosti Vonovia (2,5 %), farmaceutickej firmy Merck (2,2 %) či Siemens Energy (1,8 %).