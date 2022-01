Britský automobilový priemysel má za sebou slabý rok 2021

Londýn 6. januára (TASR) - Dopyt po nových autách v Spojenom kráľovstve sa minulý rok zvýšil len o 1 %, a to aj napriek prudkému nárastu predaja elektromobilov. V decembri 2021 predaj nových áut opäť klesol. Prispel k tomu pretrvávajúci globálny nedostatok čipov pre automobily, uviedlo vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa SMMT sa počet zaregistrovaných nových automobilov v Spojenom kráľovstve za celý rok 2021 zvýšil o 1 % na 1.647.181 z 1.631.064 v predchádzajúcom roku 2020. To však bolo takmer o 29 % percent menej ako v roku 2019, poslednom pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu a zavedením blokád.



V poslednom mesiaci minulého roka 2021 pritom predaj nových áut v Británii klesol o 18,2 % na 108.596 vozidiel zo 132.682 áut rok predtým.



To je slabý výsledok, a nie to, v čo sme dúfali, skonštatoval riaditeľ SMMT Mike Hawes. Podľa neho je za neschopnosťou sektora dosiahnuť výraznejšie oživenie po predchádzajúcom roku 2020, ktorý bol najhorší od roku 1992, globálny nedostatok polovodičov a vplyv pandémie nového koronavírusu, keďže dopyt po autách stále existuje.



Hawes označil zvýšený dopyt po elektromobiloch za „jediný veľmi silný a jasný bod na obzore“.



Minulý rok bol rekordný pre predaj tzv. plug-in hybridov (PHEV) aj áut na batérie (BEV) v Británii. Tamojšie úrady zaregistrovali vlani 190.727 vozidiel na batérie, o 76,3 % viac ako v roku 2020. Predaj plug-in hybridov stúpol o 70,6 % na 114.554 kusov.



Celkovo tak bolo v Británii minulý rok zaregistrovaných 305.000 BEV a PHEV vozidiel, čo predstavuje približne jedno zo šiestich všetkých nových áut.



SMMT tiež uviedlo, že britské úrady vlani zaregistrovali viac batériových elektrických vozidiel ako v rokoch 2016 až 2020 dohromady. Predaj nových benzínových a naftových áut a dodávok bude v Spojenom kráľovstve zakázaný od roku 2030.



Na rok 2022 predpovedalo SMMT oživenie a nárast predaja na 1,96 milióna áut, no táto prognóza pochádza z obdobia tesne pred tým, ako sa v krajine začal šíriť oveľa nákazlivejší koronavírusový variant omikron.