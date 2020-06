Britský automobilový priemysel žiada vládu o ďalšiu podporu

Londýn 23. júna (TASR) - Britský automobilový priemysel vyzval vládu, aby zaviedla ďalšie opatrenia na podporu odvetvia, ako je napríklad zníženie dane z predaja, keďže tretina pracovníkov v tomto sektore sa stále nemôže vrátiť do práce pre blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Automobilky v Británii museli v marci zatvoriť svoje závody, aby obmedzili šírenie vírusu. Niektoré z nich však zostávajú stále zatvorené a ani tie, ktoré obnovili prevádzku, nepracujú na plný výkon. Produkcia v automobilovom priemysle tak klesla na najnižšiu úroveň za celé desaťročia.



Britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT) očakáva tento rok pokles výroby osobných automobilov a dodávok o tretinu na 920.000 kusov, čo ohrozuje až jedno zo šiestich pracovných miest.



Vláda zaviedla celý rad opatrení na podporu hospodárstva vrátane systému dočasnej kompenzácie mzdy (kurzarbeit) až do výšky 80 % a maximálne 2500 libier (2767,69 eura) tým zamestnancom, ktorí museli pre blokády zostať doma.



„Zásah vlády bol bezprecedentný,“ uviedol generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes. „Ale práca ešte nie je dokončená. Ako sme videli v iných krajinách, potrebujeme balík podpory na reštartovanie, na zvýšenie dopytu, objemu výroby a rastu,“ vyhlásil a vyzval kabinet na prijatie opatrení na zvýšenie dôvery spotrebiteľov a neobmedzený prístup k núdzovému financovaniu.



Automobilový sektor, najväčší britský vývozca tovaru, sa tiež obáva, že podmienky obchodovania s Európskou úniou by sa mohli zhoršiť po skončení sa prechodného obdobia po brexite na konci roku 2020.



SMMT upozornila, že scenár obchodnej výmeny s Európou bez dohody vážne poškodí vyhliadky automobilového sektora. Do roku 2025 by tak mohlo dôjsť k poklesu objemu produkcie pod 850.000 vozidiel, čo bude najnižšia úroveň od roku 1953.



(1 EUR = 0,90328 GBP)