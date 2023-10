Britský bankový systém je silný a firmy sú odolné, tvrdí BoE

Londýn 10. októbra (TASR) - Britský bankový systém zostáva silný a firmy ukázali, že sú odolné voči vyšším úrokovým sadzbám. Uviedla to v utorok britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo svojom najnovšom hodnotení ekonomiky. TASR správu prevzala z AFP.



Tieto závery vychádzajú z prieskumu Výboru pre finančnú politiku BoE, v ktorom respondenti označili za hlavné riziká pre stabilitu kybernetické útoky spolu s geopolitickými nepokojmi a vysokou mierou inflácie.



"Výhľad na rast globálnej ekonomiky zostáva v najbližšom období slabý. A viaceré riziká ho môžu ešte viac oslabiť. Ak sa napríklad ukáže, že inflácia bude trvalejšie vysoká, úrokové sadzby budú možno musieť ďalej rásť," uviedla BoE.



"Bankový systém Spojeného kráľovstva zostáva dostatočne silný na to, aby podporoval domácnosti a podniky, aj keď sú ekonomické podmienky horšie, ako očakávame."



"Bankový systém Spojeného kráľovstva má veľké kapitálové rezervy a ďalšie zdroje na absorbovanie akýchkoľvek potenciálnych strát alebo odlivu hotovosti," dodala BoE.



Podľa ekonómov Británii hrozí prepad do recesie po viacnásobnom zvýšení úrokových sadzieb BoE od konca roka 2021. Jeho cieľom bolo schladiť infláciu, ktorá zostáva stále vysoká. Centrálna banka zároveň upozornila, že prípadné problémy na akciových a dlhopisových trhoch "majú potenciál zvýšiť náklady a znížiť dostupnosť financií pre britské firmy aj domácnosti".



Na najnovšom prieskume BoE, ktorý sa uskutočnil v auguste a septembri, sa zúčastnilo 56 firiem.