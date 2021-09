Britský cestovný sektor sa pripravuje na novú vlnu prepúšťania

Londýn 14. septembra (TASR) - Britský cestovný sektor sa pripravuje na novú vlnu znižovania pracovných miest. Obchodná organizácia v oblasti cestovného ruchu (ABTA) uviedla, že viac ako dve tretiny jej členov plánujú prepúšťať v blízkom čase pre vládne reštrikcie pri návrate z dovoleniek.



Letecké spoločnosti a cestovné kancelárie označili britské cestovné pravidlá za príliš drahé a komplikované. Vinia ich z druhého "strateného leta" v roku 2021.



Podľa ABTA, ktorá zastupuje 4300 firiem v odvetví cestovného ruchu, boli dovolenkové rezervácie v lete 2021 o 83 % nižšie v porovnaní s úrovňami pred pandémiou. V dôsledku toho väčšina jej členov plánuje ďalšie prepúšťanie na konci tohto mesiaca, keď sa skončia letné dovolenky.



Generálny riaditeľ ABTA Mark Tanzer vo svojom vyhlásení skonštatoval, že vládne požiadavky v oblasti cestovania skresali v lete dopyt, čo ohrozuje firmy a pracovné miesta.



Očakávané prepúšťanie zvýši celkový počet stratených pracovných miest v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na takmer 100.000 v odvetví cestovných služieb smerujúcich do zahraničia, uvádza ABTA. Toto číslo po zahrnutí vplyvu na dodávateľský reťazec stúpne na 226.000 osôb.



ABTA zopakovala výzvy leteckých spoločností a letísk, aby vláda zrušila požiadavku na drahé PCR testy pre plne zaočkovaných ľudí, ktorí sa vracajú do Británie zo zahraničia. Domnieva sa tiež, že vláda by mala poskytnúť finančnú podporu cestovnému ruchu, ktorý naďalej trpí ťažkosťami, zatiaľ čo sa domáca ekonomika už spamätáva z pandémie.