Britský deficit verejných financií sa vo februári medziročne zvýšil
Výdavky britského verejného sektora sa vo februári medziročne zvýšili o 10,8 miliardy GBP. Spôsobili to vyššie náklady na verejné služby, sociálne dávky, na úroky z verejného dlhu a investície.
Londýn 20. marca (TASR) - Deficit verejných financií Veľkej Británie vo februári stúpol na 14,3 miliardy libier (16,55 miliardy eur) z úrovne 12,1 miliardy GBP v rovnakom mesiaci minulého roka. Nenaplnili sa tak očakávania, že schodok klesne na sumu 8,5 miliardy GBP. Išlo o druhý najvyšší februárový deficit od roku 1993, čiže za celé obdobie, za ktoré sú k dispozícii mesačné záznamy. Vyšší bol iba v roku 2021. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výdavky britského verejného sektora sa vo februári medziročne zvýšili o 10,8 miliardy GBP. Spôsobili to vyššie náklady na verejné služby, sociálne dávky, na úroky z verejného dlhu a investície. Náklady na úroky z dlhu ústrednej vlády dosiahli za február rekordnú úroveň. Celkové príjmy verejného sektora Veľkej Británie vo februári vzrástli o 8,6 miliardy GBP.
Schodok britských verejných financií od začiatku fiškálneho roka do záveru februára bol v objeme 125,9 miliardy GBP. Znamená to, že oproti rovnakému obdobiu predošlého fiškálneho roka sa zmenšil o 11,9 miliardy GBP, čiže o 8,7 %. Deficit od začiatku fiškálneho roka do konca februára bol nižší aj v porovnaní s prognózou britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR), ktorý predpovedal, že bude v objeme 127,8 miliardy GBP.
(1 EUR = 0,86388 GBP)
