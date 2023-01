Britský Eminox plánuje vo Svite zriadenie prevádzky na výfukové filtre

Bratislava 11. januára (TASR) – Spoločnosť Eminox Slovakia pripravuje vo Svite zriadenie novej prevádzky na výrobu systémov z nehrdzavejúcej ocele na reguláciu výfukových plynov a emisií pre autobusy, nákladné vozidlá, železničné súpravy a terénne vozidlá. Investícia vo výške takmer 11,5 milióna eur by mala do roku 2027 vytvoriť 133 pracovných miesta a na túto investíciu firma dostane štátnu investičnú pomoc vo výške dva milióny eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom investičného zámeru je zriadiť novú prevádzkareň zameranú na výrobu rôznych druhov výfukových systémov vhodných pre autobusy, nákladné automobily, železničné a terénne vozidlá," priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom materiáli. Súčasťou výfukových systémov budú filtre, ktoré redukujú tuhé častice, eliminujú uhľovodíky a skleníkové plyny.



Eminox plánuje prevádzku zriadiť v novovybudovaných aj prestavaných prenajatých priestoroch, ktorých vlastníkom je spoločnosť Chemosvit v existujúcej priemyselnej zóne. Nákup strojov, prístrojov a zariadení má firma naplánovaný postupne do roku 2026. Spoločníkmi Eminox Slovakia sú britské spoločnosti Eminox Limited a Eminox New Ventures Limited. Firma je súčasťou nadnárodnej skupiny Hexadex, ktorá sa zaoberá výrobou rôznych komponentov a výrobkov, ktoré prispievajú k uľahčeniu každodenných aktivít, od zabezpečenia zefektívnenia výkonu vozidiel až po redukciu znečistenia ovzdušia v mestách.