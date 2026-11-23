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Britský expremiér Sunak odmietol diskusie o návrate do EÚ
Táto otázka nielenže vyvoláva nezhody, ale zároveň aj bráni vláde zamerať sa na skutočne dôležité otázky, ako sú znižovanie životných nákladov či investície do obrany, povedal.
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Bývalý britský premiér Rishi Sunak sa vyslovil proti novej diskusii o prípadnom návrate do Európskej únie (EÚ). Táto otázka nielenže vyvoláva nezhody, ale zároveň aj bráni vláde zamerať sa na skutočne dôležité otázky, ako sú znižovanie životných nákladov či investície do obrany, povedal v pondelok konzervatívny politik pre televíznu stanicu Sky News. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Návrat do EÚ by tiež znamenal, že Spojené kráľovstvo by sa muselo podriadiť jej pravidlám v oblastiach, ako sú finančné služby a technológie, uviedol Sunak. „V týchto oblastiach by sme sa nemali vzdávať kontroly, keďže sú kľúčové pre náš budúci rast,“ zdôraznil bývalý premiér.
Súčasný predseda britskej vlády Andy Burnham sa zasadzuje za užšie vzťahy s EÚ a na samite v Bruseli minulý týždeň ohlásil významný pokrok v tomto smere. O ďalšom postupe sa podľa neho bude rokovať v nasledujúcich mesiacoch. Burnham však naznačil, že úplný návrat do colnej únie nepovažuje za reálny - prinajmenšom do konca súčasného volebného obdobia.
Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ začiatkom roka 2020, čím sa skončilo jeho 47-ročné členstvo. Od roku 2021 už Británia nie je členom colnej únie EÚ, ani jednotného trhu. Za odchod z EÚ sa v referende v roku 2016 vyslovila tesná väčšina britských voličov.
Návrat do EÚ by tiež znamenal, že Spojené kráľovstvo by sa muselo podriadiť jej pravidlám v oblastiach, ako sú finančné služby a technológie, uviedol Sunak. „V týchto oblastiach by sme sa nemali vzdávať kontroly, keďže sú kľúčové pre náš budúci rast,“ zdôraznil bývalý premiér.
Súčasný predseda britskej vlády Andy Burnham sa zasadzuje za užšie vzťahy s EÚ a na samite v Bruseli minulý týždeň ohlásil významný pokrok v tomto smere. O ďalšom postupe sa podľa neho bude rokovať v nasledujúcich mesiacoch. Burnham však naznačil, že úplný návrat do colnej únie nepovažuje za reálny - prinajmenšom do konca súčasného volebného obdobia.
Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ začiatkom roka 2020, čím sa skončilo jeho 47-ročné členstvo. Od roku 2021 už Británia nie je členom colnej únie EÚ, ani jednotného trhu. Za odchod z EÚ sa v referende v roku 2016 vyslovila tesná väčšina britských voličov.