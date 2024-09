Britský finančný priemysel vyzýva na investície jedného bilióna GBP

Londýn 6. septembra (TASR) - Veľká Británia potrebuje v nasledujúcej dekáde dodatočné investície vo výške jedného bilióna libier (1,19 bilióna eur), aby upevnila svoju ekonomiku. Ročný rast na úrovni 3 % by si vyžadoval v nasledujúcich desiatich rokoch dodatočné investície vo výške 100 miliárd libier ročne, najmä do energetiky, bývania a rizikového kapitálu, uviedla v piatok záujmová organizácia britského finančného priemyslu CMIT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investície by mohli pochádzať zo šiestich biliónov GBP dlhodobého kapitálu, ktorý je uložený v britskom dôchodkovom a poisťovacom sektore, uviedol Nigel Wilson, hlavný autor správy a bývalý šéf finančnej skupiny Legal & General. Dlhodobo nedostatočné investície podľa neho spôsobili, že medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými členmi skupiny najvyspelejších ekonomík G7 vznikol obrovský rozdiel.



"V Spojenom kráľovstve máme dlhodobý kapitál, treba ho prerozdeliť," zdôraznil Wilson.



Britská ekonomika potrebuje ročne ďalších 50 miliárd GBP na investície do energetiky, keďže sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, 30 miliárd GBP do bývania a 20 až 30 miliárd do rizikového kapitálu. Vláda by mala takisto preskúmať investičné stimuly, ako napríklad zníženie daní z akcií pre retailových investorov, uvádza sa v správe.



(1 EUR = 0,84318 GBP)