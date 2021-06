Britský regulátor varuje pred stratami investícií do kryptomien

Londýn 17. júna (TASR) - Ľudia, ktorí investujú do kryptomien, ako je bitcoin, by mali byť pripravení, že môžu prísť o všetky svoje peniaze, varoval britský finančný regulačný úrad pre finančné služby a finančné trhy FCA. Dôvodom varovania je rastúci záujem o kryptomeny.



FCA uviedol, že 2,3 milióna Britov vlastní kryptoaktíva. Ich počet sa zvýšil z 1,9 milióna v minulom roku. Zároveň klesol podiel krypto používateľov, ktorí považujú investíciu do kryptomien za hazard, na 38 % zo 47 %, pričom čoraz viac ľudí považuje kryptomeny "za doplnok alebo alternatívu k tradičným investíciám", uviedol úrad.



Prieskum podľa šéfa FCA Sheldona Millsa ukázal "stúpajúci záujem o kryptoaktíva medzi spotrebiteľmi v Spojenom kráľovstve". Varoval však, že "ak spotrebitelia investujú do tohto typu produktov, musia byť pripravení, že stratia všetky svoje peniaze".