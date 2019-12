Britský finančný sektor vládze odolať otrasom na trhu aj recesii

Londýn 16. decembra (TASR) - Britský finančný sektor môže odolať veľkým otrasom alebo poklesu ekonomiky, či už v dôsledku brexitu alebo zhoršenia svetových obchodných sporov. Ukázal to v pondelok prieskum na objednávku centrálnej banky Bank of England (BoE).



BoE vo svojej správe uviedla, že séria prieskumov a štúdií odhalila, že ostrovné banky sú dostatočne silné na to, aby odolali hlbokej globálnej recesii a otrasom na trhu.



"Jadro britského finančného systému vrátane bánk, predajcov a poisťovacích spoločností je odolné voči širokej škále ekonomických a finančných otrasov, ktoré by mohli byť spojené s najhorším možným scenárom - neriadeným brexitom," uviedli autori správy o finančnej stabilite.



Všetky prieskumy a štúdie, z ktorých banka vychádza, sa uskutočnili pred predčasným voľbami 12. decembra. Premiér Boris Johnson a jeho Konzervatívna strana získali v týchto voľbách väčšinu, čo naznačuje, že brexit by sa mal takmer určite posunúť vpred. Johnson sa dohodol s Európskou úniou (EÚ) na vystúpení svojej krajiny z bloku do 31. januára.



Ale na konečných vzťahoch s Európskou úniou a hlavnými obchodnými partnermi sa Británia musí ešte dohodnúť, čo znamená, že stále existuje riziko jej neriadeného odchodu. A stále pretrvávajú aj ďalšie veľké riziká, napríklad spory v oblasti ciel, ktoré USA vedú proti hlavným obchodným partnerom.



BoE v polročnom prieskume, v ktorom zisťovala názory investorov na riziká, zistila, že ich dôvera v stabilitu britského finančného systému sa nezmenila. A stále tiež považujú za najväčšie riziko pre ostrovnú ekonomiku dôsledky brexitu spolu s kybernetickými útokmi a geopolitickými udalosťami, ako sú obchodné spory alebo konflikty vo svete.