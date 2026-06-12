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Britský hrubý domáci produkt v apríli o 0,1 % klesol
Rastúce ceny energií vyvolané vojnou na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, znovu rozdúchali inflačné tlaky a ohrozujú hospodársky rast.
Autor TASR
Londýn 12. júna (TASR) - Hospodárstvo Veľkej Británie sa v apríli zmenšilo. Hrubý domáci produkt krajiny v súlade s očakávaniami analytikov klesol o 0,1 % po tom, ako sa v marci o 0,3 % posilnil. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Rastúce ceny energií vyvolané vojnou na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, znovu rozdúchali inflačné tlaky a ohrozujú hospodársky rast. Slabý ekonomický výsledok za apríl je ďalším neúspechom britského premiéra Keira Starmera, ktorý čelí výzvam na odstúpenie. „Pred konfliktom na Blízkom východe bol rast vyšší, ako sa očakávalo, a inflácia klesala,“ uviedla však ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na údaje za apríl. „Toto nie je vojna, ktorú sme chceli alebo sme sa do nej zapojili, ale vojna, ktorá bude mať vplyv na našu domácu scénu,“ poznamenala.
„Dôsledky konfliktu na Blízkom východe sa teraz jasne prejavujú v ekonomických dátach a pre Spojené kráľovstvo to nie sú pekné údaje,“ povedal portfóliový manažér v spoločnosti Quilter Stuart Clark. „Očakávame, že ekonomika bude v priebehu roka naďalej slabnúť, a to najmä dovtedy, kým sa nedosiahne trvalá mierová dohoda na Blízkom východe,“ dodal.
Rastúce ceny energií vyvolané vojnou na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, znovu rozdúchali inflačné tlaky a ohrozujú hospodársky rast. Slabý ekonomický výsledok za apríl je ďalším neúspechom britského premiéra Keira Starmera, ktorý čelí výzvam na odstúpenie. „Pred konfliktom na Blízkom východe bol rast vyšší, ako sa očakávalo, a inflácia klesala,“ uviedla však ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na údaje za apríl. „Toto nie je vojna, ktorú sme chceli alebo sme sa do nej zapojili, ale vojna, ktorá bude mať vplyv na našu domácu scénu,“ poznamenala.
„Dôsledky konfliktu na Blízkom východe sa teraz jasne prejavujú v ekonomických dátach a pre Spojené kráľovstvo to nie sú pekné údaje,“ povedal portfóliový manažér v spoločnosti Quilter Stuart Clark. „Očakávame, že ekonomika bude v priebehu roka naďalej slabnúť, a to najmä dovtedy, kým sa nedosiahne trvalá mierová dohoda na Blízkom východe,“ dodal.