Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Ekonomika

Britský hrubý domáci produkt v januári stagnoval

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Britská ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na piatkové údaje uznala, že pre rast britskej ekonomiky je potrebné urobiť viac.

Autor TASR
Londýn 13. marca (TASR) - Rast britskej ekonomiky sa v januári zastavil. V najbližších mesiacoch sa pritom predpokladá zhoršenie situácie, keďže konflikt na Blízkom východe spôsobuje prudký rast cien ropy. Britský hrubý domáci produkt (HDP) na začiatku roka stagnoval po decembrovom raste o 0,1 %, uviedol v piatok britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Britská ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na piatkové údaje uznala, že pre rast britskej ekonomiky „je potrebné urobiť viac“. „Ceny ropy naďalej stúpajú napriek uvoľneniu rezerv,“ poznamenal analytik spoločnosti Ebury Samuel Edwards. „Keďže Spojené kráľovstvo je veľmi vystavené tomuto inflačnému šoku, podniky v celej krajine sa budú pripravovať na prudký rast cien energií a palív a na to, že úrokové sadzby zostanú dlhšie vysoké,“ dodal.

Pred začiatkom vojny v Iráne sa všeobecne očakávalo, že Bank of England na budúci týždeň svoju referenčnú úrokovú sadzbu zníži, ale teraz sa predpokladá, že úroky nezmení alebo ich dokonca pre inflačné riziká zvýši. „Rast HDP v nasledujúcich mesiacoch skôr stratí na dynamike, než aby ju získal,“ povedal ekonóm spoločnosti Capital Economics Paul Dales.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS