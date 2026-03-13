< sekcia Ekonomika
Britský hrubý domáci produkt v januári stagnoval
Britská ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na piatkové údaje uznala, že pre rast britskej ekonomiky je potrebné urobiť viac.
Autor TASR
Londýn 13. marca (TASR) - Rast britskej ekonomiky sa v januári zastavil. V najbližších mesiacoch sa pritom predpokladá zhoršenie situácie, keďže konflikt na Blízkom východe spôsobuje prudký rast cien ropy. Britský hrubý domáci produkt (HDP) na začiatku roka stagnoval po decembrovom raste o 0,1 %, uviedol v piatok britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Britská ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na piatkové údaje uznala, že pre rast britskej ekonomiky „je potrebné urobiť viac“. „Ceny ropy naďalej stúpajú napriek uvoľneniu rezerv,“ poznamenal analytik spoločnosti Ebury Samuel Edwards. „Keďže Spojené kráľovstvo je veľmi vystavené tomuto inflačnému šoku, podniky v celej krajine sa budú pripravovať na prudký rast cien energií a palív a na to, že úrokové sadzby zostanú dlhšie vysoké,“ dodal.
Pred začiatkom vojny v Iráne sa všeobecne očakávalo, že Bank of England na budúci týždeň svoju referenčnú úrokovú sadzbu zníži, ale teraz sa predpokladá, že úroky nezmení alebo ich dokonca pre inflačné riziká zvýši. „Rast HDP v nasledujúcich mesiacoch skôr stratí na dynamike, než aby ju získal,“ povedal ekonóm spoločnosti Capital Economics Paul Dales.
