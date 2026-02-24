< sekcia Ekonomika
Britský maloobchod sa oslabil, klesli tržby a zamestnanosť v sektore
Britskí maloobchodníci svoje tržby označili za „slabé“ a naďalej očakávajú slabé výsledky.
Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - Tržby maloobchodu vo Veľkej Británii podľa najnovšieho prieskumu Konfederácie britského priemyslu (CBI) sa vo februári oslabili. Index vývoja maloobchodných tržieb, ktorý CBI zostavuje, tento mesiac klesol na -43 bodov z januárovej úrovne -17 bodov. Nenaplnili sa tak očakávania analytikov, že hodnota indexu sa mierne zlepší, a to na -16 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Britskí maloobchodníci svoje tržby označili za „slabé“ a naďalej očakávajú slabé výsledky. Nálada v sektore zostáva v blízkosti 17-ročného minima, čo núti firmy obmedzovať investície a znižovať počet svojich zamestnancov. Zamestnanosť v tomto sektore britskej ekonomiky podľa prieskumu CBI klesla najrýchlejším tempom od mája 2023.
Maloobchodné ceny v Británii však rastú v súlade s dlhodobými priemermi. Objem tovarov, ktorý si maloobchodníci objednali u dodávateľov, sa znížil a klesli aj zásoby maloobchodu. Celkovo odvetvie čelí pretrvávajúcemu slabému dopytu a rastúcim nákladom.
