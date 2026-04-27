< sekcia Ekonomika
Britský maloobchod sa v apríli prepadol
Autor TASR
Londýn 27. apríla (TASR) - Tržby maloobchodu vo Veľkej Británii podľa najnovšieho prieskumu Konfederácie britského priemyslu (CBI) sa v apríli prepadli. Index vývoja maloobchodných tržieb, ktorý CBI zostavuje, tento mesiac medziročne klesol o 16 bodov na hodnotu -68 bodov. Dostal sa tak na najnižšiu úroveň od roku 1983, od ktorého CBI tento prieskum uskutočňuje. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index klesol podstatne viac v porovnaní s očakávaním, že sa zníži miernejšie, a to na úroveň -48 bodu. Najprudší medziročný pokles indexu maloobchodnej aktivity v Británii za viac ako štyri desaťročia spôsobilo zintenzívnenie obáv domácnosti z inflácie spôsobenej vojnou v Iráne.
Neklesol iba predaj v kamenných obchodoch, ale aj prostredníctvom internetu. Index tržieb online predajní sa prepadol na -51 bodov z úrovne -11 bodov, čiže najrýchlejším tempom od januára 2024. Oslabil sa aj index veľkoobchodných tržieb, a to na -32 bodov z hodnoty -31 bodov.
Výhľad na máj sa tiež zhoršil. Index očakávaní v maloobchode klesol na -60 bodov z úrovne -49 bodov. Ide o najpesimistickejšie očakávania od marca 2021, keď kulminovala pandémia COVID-19.
