Reťazec Marks & Spencer plánuje zrušiť ďalších 7000 miest

Londýn 18. augusta (TASR) – Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) plánuje zrušiť ďalších 7000 pracovných miest. To naznačuje, že britský maloobchodný trh sa z pandémie nového koronavírusu bude spamätávať ešte dlho, keďže prepúšťanie postupne oznamujú viaceré maloobchodné siete.



Iba koncom júla M&S oznámil, že zruší približne 950 pracovných miest, najmä v oblasti obchodného manažmentu. Najnovšia redukcia sa dotkne ústredia centrálnej podpory, regionálneho manažmentu a britských obchodov, pričom by sa mala uskutočniť v najbližších troch mesiacoch. Spoločnosť očakáva, že veľká časť zamestnancov opustí firmu prostredníctvom dobrovoľného odchodu alebo skoršieho odchodu do dôchodku.



Najnovšia informácia M&S prichádza krátko po podobných oznámeniach ďalších maloobchodných sietí. Začiatkom júla reťazec obchodov s kozmetikou a liečivami Boots uviedol, že plánuje zrušiť 4000 pracovných miest a zatvoriť 48 optík. Rušenie pracovných pozícií oznámili aj John Lewis, Topshop, WH Smith, Dixons Carphone či luxusný obchodný dom Harrods.



Podľa Marks & Spencer je znižovanie počtu zamestnancov nevyhnutné. Ako firma uviedla, chce byť štíhlejšia a rýchlejšie reagujúca na potreby zákazníkov. Tržby spoločnosti za približne štyri mesiace do 20. augusta klesli medziročne o 19,2 %. Do vývoja v danom období výrazne zasiahla koronakríza, ktorá viedla k zatvoreniu väčšiny obchodov v Británii.