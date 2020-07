Britské maloobchody vyzývajú vyjednávačov brexitu k dohode

Londýn 10. júla (TASR) – Britský maloobchodný sektor dnes vyzval britských a európskych vyjednávačov, aby uzavreli dohodu o vzájomnom obchode po brexite. A varoval, že bez dohody o nulových clách budú spotrebitelia od budúceho roka čeliť vyšším cenám.



Toto odvetvie už pritom oznámilo stratu tisícov pracovných miest v dôsledku pandémie nového koronavírusu, pretože opatrní zákazníci sa naďalej vyhýbajú kamenným obchodom. Brexit tak pre maloobchodníkov predstavuje ďalšiu výzvu.



Británia vystúpila z Európskej únie 31. januára. Do konca tohto roka platí prechodné obdobie, keď všetko funguje ako počas jej členstva v bloku, aby mali obe strany čas na dosiahnutie dohody o celej škále otázok, od obchodu po bezpečnosť.



Minulotýždňové kolo rozhovorov však neprinieslo žiadny posun a bolo dokonca skrátené. Obe strany uviedli, že sa im nepodarilo prekonať rozdiely v názoroch na kľúčové body. Hrozí tak, že prechodné obdobie sa skončí bez obchodnej dohody.



Až štyri pätiny dovozu potravín do Británie pritom pochádzajú z EÚ. A import z EÚ sa tiež významnou mierou podieľa na maloobchodnom predaji odevov, domácich spotrebičov a ďalších produktov.



V máji vláda Spojeného kráľovstva uverejnila svoj nový plán colných sadzieb, ktorý by sa uplatňoval od 1. januára 2021, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu.



Podľa tohto harmonogramu bude 85 % potravín dovážaných z EÚ podliehať clám vyšším ako 5 % vrátane 48-percentného cla na hovädzie mäso a 16-percentného na uhorky. Priemerná colná sadzba za potraviny dovážané z EÚ by tak mala byť viac ako 20 %.



Vzhľadom na vysoko konkurenčný charakter maloobchodu toto odvetvie nedokáže absorbovať všetky zvýšené náklady, čo znamená, že ich premietne do cien tovarov, uviedlo britské združenie maloobchodníkov (BRC).



Veľa spotrebiteľov v Británii zažilo nedávno problémy s dodávkami počas blokád spojených s pandémiou. Bez dohody môže verejnosť čeliť ešte väčším ťažkostiam po skončení prechodného obdobia, upozorni Andrew Opie z BRC.



„Keďže čas do 31. decembra sa kráti, vláda musí dať spotrebiteľov na prvé miesto a dosiahnuť dohodu, ktorá sa vyhne clám a minimalizuje vplyv necolných prekážok,“ dodal.



Maloobchodníkom v Spojenom kráľovstve, ktorí už zápasia s vysokými nájmami, daňami, napätými maržami a konkurenciou on-line predajcov, uštedrili blokády ďalší úder. Ukazuje sa totiž, že klienti sa zdráhajú vstúpiť do obchodov, aj keď sa obmedzenia uvoľnili.